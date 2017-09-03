日職》被敲再見安吞完投敗 則本昂大當場淚崩（影音）

〔記者張浩群／綜合報導〕超悲情的一天！樂天王牌投手則本昂大今天面對軟銀鷹，前8局成功壓制對手打線無失分，但在9局下被戴斯潘（Alfredo Despaigne）敲出中外野再見安打，吞下完投敗，樂天終場以0：1落敗，吞下10連敗。無法幫助球隊贏球，則本賽後當場淚崩，相當難過。

則本昂大今天與和田毅上演激烈的投手戰，則本昂大前8局飆7K無失分，只被敲出3支安打，而軟銀先發和田毅則是主投7局用103球，也只被敲出3支安打無失分，另有6次三振和1次保送，牛棚也接力守成，兩隊一路僵持到9局下半。

則本昂大9局下仍續投，三振首棒明石建志後，被今宮健太敲出中外野安打，再靠著隊友犧牲觸擊上二壘，接著故意保送柳田悠岐，下一棒戴斯潘相中對決的第一球，把144公里的快速球擊成中外野落地安打，今宮也從二壘奔回本壘，跑回再見分，軟銀終場以1：0贏球。

則本昂大此役主投8.2局飆8K用113球，被敲5支安打失1分，吞下本季第6敗，他被敲出再見安打那一刻，他傷心地蹲在投手丘，走回休息室一邊摀著臉一邊痛哭，全都被鏡頭捕捉到。則本賽後受訪時表示，真的很想贏，投到9局都沒有感到特別疲累，但沒想到竟被敲出再見安打，令他相當挫折。