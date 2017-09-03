美巡季後賽》Dell Technologies錦標賽第2回合 朗姆躍居領先

朗姆在第二回合打出66桿，以總計133桿躍居領先。（法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美巡季後賽Dell Technologies錦標賽今天打完第2回合，領先榜上變動很大，西班牙的朗姆打出66桿，以總計133桿躍居領先。

朗姆這回合從第10洞出發之後，狀況還不少，第12洞攻果嶺左拉到長草，短切之後吞下柏忌，第16洞短洞開球過頭，花了3桿才上果嶺，吞下雙柏忌。

但他在第18洞兩桿攻上果嶺，順利推進12呎老鷹推桿，氣勢逆轉。回到前9洞朗姆又搶回5個博蒂，一舉攻上首席，並以兩桿之差領先4名對手。

今年初，朗姆的世界排名還在五百名之外，現在已經進入前5名了，他希望打進美巡錦標賽的年度目標已經沒問題了，希望更進一步贏得今年FedEx Cup總冠軍。

原本領先的球王D.強森，後9洞吞下兩個雙柏忌，靠著最後1洞抓鳥，才以72桿完賽，排名下滑了14席，以138桿並列15名。

今天較晚出發的選手成績都不太滿意，名人賽冠軍賈西亞也花了73桿，總計140桿，從並列第2掉到並列28。

台灣好手潘政琮這回合打下兩個博蒂、3個柏忌，72桿完賽，總計141桿並列34名，也掉了22席，但順利打進決賽，最後兩天要全力往上衝，希望能擠進積分榜前70名，取得下1戰的參賽資格，目前小潘在兩回合之後的預估排名是84名。