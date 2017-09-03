MLB》林子偉突襲短打 洋基播報員開玩笑引球迷不滿

林子偉。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕基襪大戰4連戰，首戰雙方因突襲短打一事發生口水戰。今基襪大戰第3場，重回大聯盟的紅襪小將林子偉，面對洋基日籍投手田中將大，他在第三打席來個突襲短打，但沒有成功。林子偉這舉動讓洋基播報員沃德曼（Suzyn Waldman）和斯特林（John Sterling）開個玩笑，卻引起球迷不滿。

林子偉前兩打席面對田中將大都吞下三振，8局上第三打席，林子偉是首名打者，第一球他就用突襲短打，但點出界外，接著林子偉掌握住田中將大的82.2英哩的滑球，敲出右外野安打。

根據《MassLive》記者史密斯（Christopher Smith）在推上發文說，當林子偉嘗試突襲短打後，沃德曼就開玩笑說，「洋基投手沙巴西亞（CC Sabathia）會去見他。」這引起部分球迷不滿，有球迷就說，「這是個PLAY、而且是嘗試去贏得比賽」，也有網友酸說，「她（沃德曼）是相當糟的播報員。」

林子偉。（資料照，特派記者郭羿婕攝）

突襲短打發生口水戰的起因，發生在美國時間8月31日的基襪4連戰首場比賽，紅襪打者努涅斯（Eduardo Nunez）看準洋基投手沙巴西亞有左膝舊傷，首打席就用突襲短打、並靠著沙巴西亞傳球失誤上壘，接著紅襪靠2保送攻占滿壘，沙巴西亞這時連賞對手2K安全下庄，當天他也以6局失1分好投奪本季第11勝。

沙巴西亞當天賽後就嗆突襲短打的行為是軟弱的作法，「我想他們是認為我體形龐大、而且無法守備。」沙巴西亞說，對手想惹火他，這會使你想去擊敗對方。

過去也待過洋基的努涅斯說，「我們都知道沙巴西亞膝蓋不好，但那跟我無關，我不能改變我的比賽方式，我必須去短打。」努涅斯表示，「如果要短打4次，我會去做，我不在意沙巴西亞是否會生氣。」

努涅斯。（資料照，法新社）

沙巴西亞。（資料照，美聯社）