2017 台北世大運

NBA》魏斯布魯克旋風抵台 切入閃過台灣隊長爆扣技驚全場

2017/09/03 21:24

〔記者廖聿偉／台北報導〕「魏少」旋風再度襲台！魏斯布魯克亞洲行最終站造訪台灣，今晚於籃球營指導台灣球員，並和世大運國手切磋球技，台灣隊長李愷諺和魏少單挑，魏斯布魯克左手切入飛身灌籃，技驚全場。

爆滿球迷塞爆陽明高中體育館，一睹NBA年度MVP風采，魏斯布魯克也展現親和力，贈送多顆簽名球給球迷；訓練營也指導台灣年輕球員，並示範卡位搶籃板、變速切入等拿手絕活，學員收穫滿囊。

魏斯布魯克上季展現全能球風，進攻、籃板和助攻一把罩，成為NBA史上第二位拿下「全季場均大三元」的怪物級球員，他強調，搶籃板無論對手身材如何，最重要的是卡位、速度和判斷，他也跟中鋒陳冠全卡位，連兩次輕鬆摘下籃板球。

新科CBA選秀狀元陳盈駿透露，「魏斯布魯克私底下很親切，還恭喜我在世大運打出身價；身為後衛能在世界籃球最高殿堂拿下那麼多大三元，很不可思議，抱持著欣賞和崇拜的心情，看他打球。」

上季年度MVP的魏斯布魯克，訪台參加籃球訓練活動。（記者王藝菘攝）

上季年度MVP的魏斯布魯克，訪台參加籃球訓練活動。（記者王藝菘攝）

魏斯布魯克。（記者王藝菘攝）

魏斯布魯克。（記者王藝菘攝）

魏斯布魯克。（記者王藝菘攝）

魏斯布魯克。（記者王藝菘攝）

魏斯布魯克。（記者王藝菘攝）

魏斯布魯克。（記者王藝菘攝）

魏斯布魯克。（記者王藝菘攝）

魏斯布魯克。（記者王藝菘攝）

魏斯布魯克。（記者王藝菘攝）

魏斯布魯克。（記者王藝菘攝）

魏斯布魯克。（記者王藝菘攝）

魏斯布魯克。（記者王藝菘攝）

魏斯布魯克。（記者王藝菘攝）

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