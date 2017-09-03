中職》單週2勝、600K達陣 羅力休4天依然猛

富邦悍將投手羅力。（記者張忠義攝）

〔記者郭羿婕／高雄報導〕本季第二度投1休4，悍將王牌羅力依然超猛，今晚對桃猿演出7局失2分、狂飆8K，還有打線16安相挺，悍將以8：2擊敗桃猿，中斷3連敗。

羅力週二才以7局失1分（0責失）逼退獅隊，今天又是優質先發，4局上三振林智平後，還完成生涯600K，並收下今年個人首度5連勝，獲選單場MVP。

羅力單週2勝，今年勝場數推進到12勝，僅次於13勝的猿隊史博威、賽格威，且以防禦率2.38穩居首位。悍將教頭葉君璋說，原本有點擔心投1休4會影響羅力狀況，結果還是很猛。

羅力本季首次只休4天先發是5月28日，以7局無失分摘勝，今晚再度吃滿7局，且無保送，讓猿隊2連勝止步，他說：「我身體狀況恢復得很快，收到投1休4指令後就開始調整，我知道結果會不錯。」

羅力只挨5安，前5局完全壓制猿隊，首局先送3K，第2到5局都是3上3下，唯一敲安的是王柏融，第一局擊出陽春全壘打，單場3安1打點，就有2支狙擊羅力。

王柏融手感火燙，昨扛開路先鋒扮演超強核彈頭，以雙響制敵，今回三棒又達成連4場開轟、連12場安打，4天累積5轟，本季迅速衝上27轟、85打點，獨霸全壘打、打點雙冠王。

桃猿隊王柏融。（記者張忠義攝）