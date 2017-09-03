網球》詹詠然棄賽引風波 網協發出嚴正聲明

詹詠然（右）在世大運網球奪下女雙金牌後，因身體不適退出混雙賽事，引發爭議。（資料照，記者簡榮豐攝）



〔體育中心／綜合報導〕我國網球女將詹詠然在2017世大運奪下女雙金牌後，因身體不適退出混雙準決賽，她隨後即赴美參加美國網球公開賽，引發外界熱議，網球協會今天發出聲明稿指出，力挺所有代表國家與個人在網球運動成績上爭取表現的各級選手，並澄清絕非部分媒體報導內容中陳述特惠單一選手或個別團隊。

網協今天發表聲明，尊重任何個人言論自由，但網協並未接受任何媒體採訪或發表任何有關新聞稿， 相關媒體 未經任何訪談即用「網協說」來報導新聞， 誤導視聽並造成本會飽受不實指控批評 ，深表遺憾委屈與嚴重抗議。

內文也提到，再次恭喜世大運所有得獎的選手與教練並為國爭光。本會也絕對力挺並服務所有代表國家與個人在網球運動成績上爭取表現的各級選手，絕非報導內容中所陳述特惠單一選手或個別團隊，本會不允許不實的報導破壞網球界的和諧 ，懇請誤植內容媒體予以更正澄清。

網協指出，有關「熱衰竭」相關醫療專業常識絕非本會專業所能回答之問題， 報導內容提到的「網協說」醫療專業知識絕非本會發表之論述。

最後，網協表示，絕對虛心接受來自各界的批評與指教， 但如未經正式的訪談即以「網協說」捕風捉影、斷章取義、不實報導內容，嚴重傷害中華民國網球協會形象，將嚴重提出抗議並保留法律追訴權。