郭婞淳與她「夢中的婚禮」

郭婞淳在世大運奪金後，與家人分享金牌的喜悅。（郭婞淳提供）

〔記者王元鴻／綜合報導〕郭婞淳曾說，教練有一道禁令，就是在25歲之前不能談戀愛，要專心準備比賽。下一個目標是2018年亞運和2020東京奧運的郭婞淳，接受本報專訪，回憶她的舉重生涯和未來計畫，也談她「夢中的婚禮」。

2017年世界大學運動會在台灣舉行，萬眾矚目，沒想到承載國人希望的棒球隊，首戰就發生致命離譜失誤輸給法國，讓台北世大運挨一記悶棍，所幸隨後登場的與重賽，郭婞淳在女子58公斤量級一舉奪金，挺舉更以142公斤打破世界紀錄，奮力一舉激勵人心，帶動台北世大運人氣功不可沒。

來自台東，身上流著阿美族血液的郭婞淳，出生就沒見過父親，由外婆一手帶大，成長在物質條件極差的環境，國中時參與學校運動團隊，改變了她的一生，成長過程不只有了同儕陪伴，還靠舉重賺取獎金養家。長大後的郭婞淳，更樂於分享，捐款買救護車、獎金與幫助過她的教練分享，以及設立獎學金照顧學弟妹，「人美心更美」，正是郭婞淳為人津津樂道的最佳寫照。

還沒滿24歲的郭婞淳，正在備戰亞運和奧運，同時開始計畫她要如何挑戰「夢中的婚禮」這首曲子，郭婞淳和她的指導教練林敬能接受本報專訪，談她讓人充滿啟發的生命轉折，以及亞、奧運目標，還談她「夢中的婚禮」。

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