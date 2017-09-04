MLB》告別老虎轉戰太空人 韋蘭德：一切都是為了贏球

韋蘭德轉戰太空人。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕賽揚強投韋蘭德（Justin Verlander）離開待了13年的老虎，轉效本季戰績一飛衝天的太空人，今受訪時坦言自己一度相當掙扎，但為了贏球最終仍決定轉戰休士頓。

「歸根究柢，一切就在於贏球。」韋蘭德直截了當地點出自己決定轉隊的最大關鍵，他在831大限截止前夕放棄不得交易條款，告別本季已提前邁入重建的老虎，轉戰美聯霸主太空人，今已進牛棚練投，準備美國時間週二對水手的轉隊初先發。

韋蘭德表示當時他只有不到一個小時的時間，可以決定自己是否要離開待了許久的底特律，「我和未婚妻一度在客廳兜圈子，想著『相信你的直覺、相信你的直覺！你的直覺告訴你什麼？』，最後我很開心做了這個決定，情緒平復後、興奮感隨之而來。」韋蘭德回憶。

韋蘭德告別待了13年的底特律。（資料照，美聯社）

老虎本季戰績慘澹、季後賽希望渺茫，球團決定提前邁入重建、接連大動作出清球員，大約在身的韋蘭德也被放上談判桌積極兜售，然而韋蘭德擁有不得交易條款，因此仍掌握最後決定權，原先一度傳出韋蘭德傾向拒絕這項提案，但在交易大限截止前，韋蘭德點頭同意轉戰休士頓。

「我當時只有35到40分鐘可以考慮，決定是否要搬到別的地方，一個人都不認識、對於一切一無所知。但隔天一早，我就對自己說：『好啦，我要投奔一支季後賽隊伍了，我們打球就是為了這個、為了贏球！一切就是如此。』，所以我很高興能成為他們的一份子。」韋蘭德說。

韋蘭德已向太空人報到展開牛棚練投，與隊友碰面相談甚歡，形容自己像個初次上學的孩子、心情興奮不已。「這對我來說是個情緒激昂的決定，我在老虎待了那麼久、有著家人般的情感，之後得登板對他們投球了。」韋蘭德說，表示考量自己剩餘的合約長度，近期能效力具有奪冠潛力的球隊，是他同意交易的關鍵所在。

韋蘭德要圓冠軍夢。（資料照，法新社）