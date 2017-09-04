MLB》本季第36轟出爐！ 貝林傑締造道奇菜鳥新紀錄（影音）

HISTORY. pic.twitter.com/CMwaudYVwQ — Los Angeles Dodgers （@Dodgers） 2017年9月3日

〔體育中心／綜合報導〕道奇今續訪教士主場，超級菜鳥貝林傑（Cody Bellinger）扛出本季個人第36轟，刷新隊史菜鳥紀錄，但傷癒回歸的左投伍德（Alex Wood）沒能挺住教士砲火猛攻，道奇最終以4：6輸球，苦吞2日內第3敗，本次系列賽以1勝3敗作收。

昨雙重賽一日兩敗，道奇今重振旗鼓再戰教士主場，由剛離開傷兵名單的左投伍德掛帥先發，1局下發生暴投讓教士先馳得點，隊友在4局上開轟反以2：1超前，不料攻守交換後伍德遭遇亂流，開局被掃二壘打，艾巴（Erick Aybar）一棒開轟搶分，5局下皮雷拉（Jose Pirela）補上陽春砲，助教士取得4：2領先。

6局下伍德連飆3K演出三上三下，用球數逼近破百退場休息，總計此役用98球投完6局，送出7K但也有3保送，挨7安含2轟掉4分皆為責失，防禦率上升至2.57。隊友受制教士先發查辛（Jhoulys Chacin）久違7局8K好投苦苦追分，9局上貝林傑（Cody Bellinger）開轟追回1分無力回天，伍德吞下本季個人第2敗。

貝林傑此役扛出本季個人第36轟，超越名人堂前輩皮亞薩（Mike Piazza），締造道奇隊史菜鳥開轟新紀錄，皮亞薩於1993年球季扛出35轟奪下國聯新人王，大聯盟官網看好儘管貝林傑日前曾因右踝扭傷進入傷兵名單、開季又是從小聯盟出發，仍是今年新人王熱門人選，貝林傑與洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）是大聯盟目前唯二單季超過35轟的菜鳥球員。

伍德回歸首戰挨2轟吞敗。（法新社）

貝林傑開轟締造隊史新紀錄。（美聯社）