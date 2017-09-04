MLB》這輩子從沒見過！對手「神助攻」2支全壘打（影音）

拉米瑞茲單場5支5、雙響砲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人24歲強打拉米瑞茲（Jose Ramirez）今天單場5支5、雙響砲，貢獻3分打點幫助球隊11：1輕取老虎，有趣的是這2支全壘打都和老虎外野手「神助攻」有關。

1局上拉米瑞茲敲出左外野深遠飛球，球落在全壘打牆上彈了2次，老虎外野手馬圖克（Mikie Mahtook）欲接球，卻反而把球「推」出場外，只能看著拉米瑞茲跑回印地安人第1分。

但拉米瑞茲的小幸運並未到此告終，6局上，拉米瑞茲將球揮向右外野，輪到普瑞斯雷（Alex Presley）接受考驗，球同樣落在了全壘打牆上，普瑞斯雷伸長手嘗試接球，可惜球依然落在場外，形成拉米瑞茲單場第2轟。

對於拉米瑞茲的驚奇表現，印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）頗為讚賞：「我這輩子從沒見過，他打出非凡的一戰，擊出5支安打，而且有2支全壘打不是一開始就飛出場外。我沒見過這種事，而且我想未來可能也不會有，他5次揮擊都相當扎實，手感非常好。」

拉米瑞茲不但5支5，除了2轟外，其他3安皆是二壘安打，此外，這是他今年第3次在同場比賽中，擊出兩支方向不同的全壘打，創下隊史紀錄，而且分別以右打、左打擊出。單場5支5又都是長打，拉米瑞茲僅是1913年以來第10人、印地安人第3人，而這10人中皆沒有人有三壘安打的紀錄。

老虎外野手馬圖克接球不成，反將球推出場外。（美聯社）