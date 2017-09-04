2017 台北世大運

MLB》邦賈納轟50年最狂投手紀錄 賈吉躺著也中槍（影音）

2017/09/04 10:14

〔體育中心／綜合報導〕巨人王牌投手「瘋邦」邦賈納（Madison Bumgarner）今天轟出本季第3轟，一度幫助球隊追平，成為50年來第一位連續4個球季都繳出3轟的「投手」。

邦賈納於5下棒打威佛（Luke Weaver）一度追平，在他開轟後，外媒《Sporting News》作家藉此揶揄洋基從全壘打賽陷入低潮的新秀「法官」賈吉（Aaron Judge），前285個打席邦賈納繳出14轟，和賈吉一樣多。

可惜邦賈納6上壓不住紅雀攻勢，自己也被打3支全壘打，巨人2：7吞敗。

邦賈納今年開季陷入3連敗低潮，後來又因為騎越野車受傷缺陣，本季投得跌跌撞撞，不過瘋邦從2014年打擊開竅，該年繳出17安、4轟，自此年年至少有3轟進帳。

邦賈納轟出本季第3轟。（法新社）

邦賈納挨3轟失5分吞敗，圖為德容（Paul DeJong）。（法新社）

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