MLB》柯瑞亞傷癒歸隊 太空人主場橫掃大都會（影音）

〔體育中心／綜合報導〕太空人今喜迎大將歸隊，手傷開刀缺陣近2個月的明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）今重返先發崗位，回歸首戰就敲安貢獻打點，並跑回追平分，終場太空人以8：6逆轉擊敗大都會，風災後首回主場完成系列賽橫掃。

美國哈維颶風日前重創德州地區，太空人被迫暫借光芒球場作為「臨時主場」，本週終於得以重返美粒果球場與大都會進行三連戰，太空人勢如破竹先拿2勝，今系列賽最終回再度演出精彩追分戲碼，傷癒歸隊的柯瑞亞敲安開啟5分大局，助太空人急起直追逆轉戰局，自己也跑回追平分。

太空人先發費爾斯（Mike Fiers）今表現不穩，2局打完大都會已取得4：1領先，3局下換大都會先發佛列克森（Chris Flexen）出狀況，開局挨安再投保送，太空人無人出局進佔得點圈，柯瑞亞滿球數敲安送回一分，瑞迪克（Josh Reddick）接力再下一城，新同學梅賓（Cameron Maybin）一棒掃出超前三分砲，太空人取得6：4領先。

4局下球隊全壘打王史普林格（George Springer）開轟追加保險分，攻守交換後大都會靠盜壘推進追回1分，隨後遭太空人4名牛棚合力封鎖未能再添分數，作客休士頓三場全敗慘遭橫掃。總計柯瑞亞回歸首戰繳3支1貢獻1打點，跑回追平分另獲1保送。

柯瑞亞歸隊首戰就敲安，開啟追分大局（USA Today Sports）

開刀復健近2個月終於歸隊，柯瑞亞直呼自己像個孩子般興奮不已，因為他是多麼的熱愛球賽，前陣子真的快憋死他了。「我從比賽開打後就覺得很自在，我已經在小聯盟打了很多場，就是希望能找到好的感覺，如果仍舊感覺不好、或是缺乏自信，我是不會回來（大聯盟）的。」柯瑞亞說。

上半季表現火燙的柯瑞亞，7月初接連因頭部滑壘、揮空棒擠壓重創左手大拇指，隨後被迫動刀盼在9月底前回歸，太空人在柯瑞亞缺陣的42場比賽僅獲20勝22敗，但目前戰績仍獨霸聯盟，柯瑞亞受傷前打擊率3成20，84戰掃出18支二壘安打，累積20轟貢獻67分打點。

柯瑞亞表示目前跑壘都會戴著手指護具，但其他的完全不會多想，透露這幾週以來已無任何不適。總教練辛奇（A.J. Hinch）則說，他今天在場邊看著柯瑞亞試圖觸殺跑者時，心中不免感到膽戰心驚，但對於柯瑞亞和凱可（Dallas Keuchel）相繼歸隊，又獲韋蘭德（Justin Verlander）與梅賓相助，直呼陣容逐漸齊全已蓄勢待發。

梅賓轉隊首轟助太空人橫掃大都會。（右二）（USA Today Sports）

賽揚巨投韋蘭德降臨休士頓。（資料照，USA Today Sports）