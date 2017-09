瓦特親自搬賑災物資給民眾。(歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕美國德州日前遭颶風哈維重創,美式足球效力休士頓德州人的球星瓦特(J.J. Watt)個人就捐款1700萬美元(約新台幣5.1億元)賑災,還全心協助受災民眾避難。

除捐款1700萬美元外,瓦特今天還帶領志工發放10輛卡車的水、食物、衣物以及清潔用品,協助受災民眾度過難關,善心義舉受到當地民眾盛讚。

瓦特是德州人的超級球星,生涯至今賺進超過5000萬美元的薪資,2014年他又與球團簽下一份6年1億美元(約新台幣30億元)的天價合約。

瓦特準備的賑災用用品。(取自瓦特推特)

This is what we'll be distributing today pic.twitter.com/YVyOC4jRaj