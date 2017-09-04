MLB》響尾蛇低調十連勝！ 橫掃洛磯穩霸國聯外卡（影音）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇踢館洛磯三連戰最終回，先發右投高德利（Zack Godley）挺過單場6保送亂流，主投6局僅失1分，開賽表現不相上下的洛磯先發馬奎茲（German Marquez）則在比賽後段挨轟崩盤，響尾蛇最終以5：1擊敗洛磯，完成此次系列賽橫掃，衝出十連勝續霸國聯外卡龍頭。

國聯外卡前二的響尾蛇和洛磯本週正面交鋒，響尾蛇連取兩勝拉開勝差，反觀近況低迷的洛磯打線此役依舊一蹶不振，儘管響尾蛇先發高德利單場送出多達6次保送，但響尾蛇得點圈有人打擊機會8支1，全場僅靠布雷克蒙（Charlie Blackmon）敲安得到唯一一分，本次系列賽交手的成績單是慘烈的30支2。

銜命捍衛主場的洛磯先發馬奎茲，前5局表現與高德利不相上下，僅在3局上挨二壘安打失掉1分，不料6局上竟風雲變色，先被馬堤（Ketel Marte）掃出開局全壘打，隨後再被祖利（Brandon Drury）一棒扛出右外野兩分彈，單局挨2轟瞬間淪為敗投候選人，最終未獲打線力挺苦吞敗投。

響尾蛇本次系列賽對洛磯三戰全勝，在國聯外卡領先勝差來到6.5場，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）認為近日十連勝絕非偶然，而是投打表現俱佳的結果，盛讚球員們理應享受此時此刻。「我們現在很注意排名狀況，已經九月了我們必須如此，我們不會把一切視為理所當然，而是要延續絕佳近況，繼續打出好比賽。」總教練羅夫洛說。

這是響尾蛇隊史自2003年寫下12連勝後，近14年來最佳的連勝紀錄，響尾蛇明將造訪國聯分區霸主、但近日三連敗的道奇展開三連戰，接著回主場進行7場賽事，前三場對教士，後四場將與洛磯再度碰頭。

馬堤和祖利單局兩轟逆轉。（法新社）