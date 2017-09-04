MLB》「回到投手丘就全力以赴」 陳偉殷轉後援已做足準備

陳偉殷即將重返大聯盟。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕因肘傷沉寂已久的馬林魚投手陳偉殷，即將離開傷兵名單重返大聯盟，但總教練馬丁利（Don Mattingly）有意讓他在本季剩餘賽事轉任後援投手，陳偉殷表示自己已做好復出準備，不管角色定位為何都將全力以赴。

熬過漫長復健等待，陳偉殷循序漸進完成牛棚、模擬賽等測試流程，已在小聯盟投完3場復健賽，累積4局無失分，單場最多2局、用球數31球。當地媒體報導陳偉殷即將離開傷兵名單，但總教練有意讓他在剩餘一個多月的季賽中轉任後援角色。

對於總教練的安排，陳偉殷表示自己日職時期曾有後援出賽經驗，因此並非完全陌生，他也認為此舉的確能幫助他保持手臂健康，加上若以後援投手身分登板，他能夠學習更加專注面對每一名打者，對他來說是個能有全新開始的好機會。

陳偉殷認為自己的狀況很好，變化球和控球都很不錯，已經準備好復出，不管先發或後援，只要球隊需要就會全力以赴。陳偉殷今在個人粉專上發文寫下：「等待很久終於要回到球場上開始比賽了，雖然是不一樣的角色回到大聯盟，但是不管以什麼角色，回到投手丘就是全力以赴。」

馬林魚今結束與費城人系列賽、以1勝2敗作收，明起將在主場與國民進行三連戰，接著將展開客場七連戰之旅，前四場作客勇士，後三場造訪費城。