中職》世大運「4小獅」公布身價！陳重羽540萬簽約金加盟

統一7-ELEVEn獅隊4日舉行2017新秀加盟記者會，選手陳重羽（左起）、陳重廷、吳桀睿、施子謙、林勝傑、鄭鈞仁穿上統一球衣合影。（記者羅沛德攝）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅訂今（4日）下午2點半在台北舉行新秀加盟記者會，一次宣布6名新秀的簽約金和薪資，榜眼世大運國手陳重羽以簽約金540萬加盟。

陳重羽以簽約金540萬、激勵獎金140萬加盟，雖然簽約金不及去年狀元蘇智傑的560萬，但合約總值680萬超越蘇智傑660萬。

至於第五、六輪黃竣彥、賴奕成，賴奕成選擇繼續升學，確定簽不成，黃竣彥仍在服兵役，預定9月退伍後再談。

第一輪陳重羽簽約金540萬／激勵獎金140萬／月薪10萬。

第二輪陳重廷簽約金440萬／激勵獎金70萬／月薪8.5萬。

第三輪施子謙簽約金350萬／激勵獎金60萬／月薪7.5萬。

第四輪吳桀睿簽約金300萬／激勵獎金50萬／月薪7萬。

第七輪林勝傑簽約金140萬／激勵獎金60萬／月薪6萬。

第八輪鄭鈞仁簽約金110萬／激勵獎金50萬／月薪6萬。

統一7-ELEVEn獅隊4日舉行2017新秀加盟記者會，選手鄭鈞仁（左起）、吳桀睿、陳重羽、陳重廷、林勝傑、施子謙穿上統一球衣合影。（記者羅沛德攝）



統一7-ELEVEn獅隊4日舉行2017新秀加盟記者會，選手陳重羽（左）、陳重廷（右）兄弟穿上統一球衣合影。（記者羅沛德攝）



統一7-ELEVEn獅隊4日舉行2017新秀加盟記者會，選手陳重羽（右）穿上統一球衣，與統一7-ELEVEn獅隊董事長凃忠正（左）合影。（記者羅沛德攝）



統一7-ELEVEn獅隊4日舉行2017新秀加盟記者會，選手陳重廷（右）穿上統一球衣，與統一7-ELEVEn獅隊董事長凃忠正（左）合影。（記者羅沛德攝）



統一7-ELEVEn獅隊4日舉行2017新秀加盟記者會，選手施子謙（右）穿上統一球衣，與統一7-ELEVEn獅隊董事長凃忠正（左）合影。（記者羅沛德攝）



統一7-ELEVEn獅隊4日舉行2017新秀加盟記者會，選手吳桀睿（中）穿上統一球衣，與統一7-ELEVEn獅隊總教練蘇泰安（左二）、南英商工總教練陳獻榮（左ㄧ）及父母合影。（記者羅沛德攝）



統一7-ELEVEn獅隊4日舉行2017新秀加盟記者會，選手鄭鈞仁（右）穿上統一球衣，與統一7-ELEVEn獅隊總教練蘇泰安（左）合影。（記者羅沛德攝）



統一7-ELEVEn獅隊4日舉行2017新秀加盟記者會，選手林勝傑（右）穿上統一球衣，與統一7-ELEVEn獅隊總教練蘇泰安（左）合影。（記者羅沛德攝）

