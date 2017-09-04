中職》桃猿核彈級行銷！ 上杉昇來台飆唱灌籃高手神曲

桃猿將在9月9日找來日本樂團「WANDS」主唱上杉昇。（取自桃猿臉書）



〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊將在9月9日（六）至10日（日）舉辦日本風主題日「YOKOSO桃園」，YOKOSO 意即日文「ようこそ」歡迎之意，這個主題趴一分為二，第一次在五月舉辦的時候，首度將國人喜愛的日本文化納入全猿主場，讓球迷朋友接觸和式風情，十番活動第六番由上杉昇週六賽後開唱，他就是《灌籃高手》片尾曲《世界が終るまでは…》的原唱！

近20年前的台灣，深受日本文化影響，許多經典日劇、動漫以及相應的主題曲都廣受歡迎，同時也代表著那個年代大家的青春回憶，讓不少在那個年代成長的六、七年級生，至今回味起來仍別有一番深刻的滋味。當年最受青少年歡迎的漫畫《灌籃高手》，不僅激發出許多男生對於籃球運動的熱愛，其片頭及片尾曲紅遍大街小巷，由日本樂團「WANDS」所演唱的片尾曲《世界が終るまでは…》更是讓人感到熱血激昂，不僅賣破百萬張，在1994年的「Oricon」週榜上登上19次，也在年度排行榜上拿下第10名。「WANDS」在2000年正式宣告解散後，《世界が終るまでは…》仍是廣為人知的經典歌曲。

如今，「YOKOSO桃園」要在全猿主場為大家重現經典，邀請上杉昇本尊來到現場，在9月9日（六）賽後現場演唱個人經典歌曲，其中也包括這首《世界が終るまでは…》，穿透人心的熱血神曲即將在眼前重現。這首《世界が終るまでは…》由上杉昇親自作詞，打進8、90年代的台灣尤其是運動迷的心中，不過上杉昇卻從來沒有來過台灣表演，甚至在球場開唱，「YOKOSO桃園」的邀請也將是他的台灣表演處女秀。

Lamigo桃猿隊為了迎接上杉昇，這份重現經典《世界が終るまでは…》的企劃整整耗時十個月，上杉昇在現場除了從日本帶來原汁原味《世界が終るまでは…》的編曲外，與他搭配的鼓手是戶田家撃鼓研究室（TODA Institute Of Percussion）知名音樂製作人戶田泰宏、貝斯手是灰姑娘音樂製作有限公司知名音樂製作人同時也是猿風加油總編製工藤仁志、吉他手則是第20屆熱門音樂大賽最佳吉他手蔡宗享。