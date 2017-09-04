中職》棒球魔法學校來了！想報名看這裡

曾協助王建民重返大聯盟的佛州棒球農場教練團將來台開課，王建民也將擔任助教（中）。（中職提供）



〔體育中心／綜合報導〕中華職業棒球大聯盟與佛州棒球農場合作，為提升台灣棒球投手及教練專業技能與競技水準，將原汁原味的專業訓練帶來台灣，針對台灣各級投手及教練進行課程教學及改造的「2017中華職棒中國信託專業投手訓練營」，今（4）日課程正式開放報名。

成功改造包括旅美傳奇好手王建民等多位大聯盟投手的佛州棒球農場（FBR）創辦人Randy Sullivan，受中職之邀，親率4位專業教練抵台授課，並且由王建民、中信兄弟鄭錡鴻將擔任訓練營助教，展開為期5天的專業投手訓練營課程。

訓練營課程目標為協助棒球投手了解自己的身體特質，並開發出專屬個人的投球方式，以提升球速、優化投球內容並且透過分析，減少運動傷害及深度潛能開發。同時，針對台灣教練，亦進行佛州系統教學傳授，將被稱為「棒球魔法」的訓練方式傾囊相授，在台灣培訓出使用教學系統的教練，向下扎根強化台灣棒球競爭力。

報名資格部分，教練營開放60個名額，提供擁有棒球教練證照之教練報名，投手營則是提供今年年滿12歲以上之棒球選手60位，分職業1、2組、成人組、18U、15U等共五組。課程將從個人投球動作拍攝及分析、喚醒課程設計、外部力量循環、內部力量循環與投球後減速技術、守備護理及恢復等項目，達到逐步提升球速及投球內容之目的。

訓練營將於11月28日至12月2日在台北市立天母棒球場進行訓練。其中，教練營部分，為11月28、29日為期兩天進行教練教學系統傳授，11月30日至12月2日則是球員投手營訓練課程。開放報名期間為9月4日至10月23日，如果報名人數超過名額上限，中職將於報名截止後，採抽籤方式產生學員名單並進行後續通知及相關繳費程序。

報名相關訊息都在這 http://www.cpbl.com.tw/2017CPBLTPC