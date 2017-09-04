路跑》台北馬拉松今開放報名 12月17日盛大開跑

陳宇璿（右）代表台北馬拉松選手送上花束，感謝吳家善多年來對台北馬的用心。（主辦單位提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕2017年台北世界大學運動會落幕後，台北市首場國際大型運動賽事─「2017年台北馬拉松」將在12月17日上午6點半在市府廣場前盛大起跑，報名將從9月4日至15日開放登記抽籤，結果在19日公佈。

台北馬拉松去年邁向推出競賽組別菁英化、創新路線及賽道認證等多項變革，獲得諸多跑友肯定及響應；活動精神標語則由上屆「Run My Way」追求自我的概念延伸，本次將以「Run To Dream」呈現賽事精神，強調每名跑者都是一個追夢人，鼓勵每個跑者跑向夢想。

今年賽制規劃為「全馬組」及「半馬組」，路線將延續「古城巡禮路線」行經承恩門、麗正門、景福門及小南門等臺北四大古城門，將再次帶領跑者一覽臺北城市歷史遺韻及美麗風采；此外，體育局也持續精進跑者服務及周邊活動等各項賽務細節，以提升整體賽事品質。

「2017年台北馬拉松」資訊詳見活動網站：http://www.taipeicitymarathon.com/

2017年台北馬拉松宣告9月4日正式開放報名登記！（主辦單位提供）

許績勝（右）及蔣介文（左）期許選手們都可以跑出自己的夢想PB，挑戰他們所創下的國內全馬及半馬紀錄！（主辦單位提供）