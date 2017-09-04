亞錦賽》台灣隊28人培訓名單出爐 宋家豪等4旅外入列

宋家豪。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕中華棒協選訓小組今天公布2017年亞錦賽台灣隊28人培訓名單，其中包含4位旅外選手分別為樂天金鷲所屬的投手宋家豪、以及效力印地安人小聯盟選手陳品學、朱立人及張育成，將會徵詢所屬球團是否同意參賽，扣除4位旅外選手培訓隊共24位選手將於9月6日報到，9月7日上午9點於開南大學體育館進行開訓典禮。

總教練郭李建夫表示，本次亞錦賽名單主要參考先前港口盃以及世大運兩隊名單，世大運的野手大多因季中選秀投入中華職棒，所以野手們會比較偏重業餘部分，投手部分，這次世大運年輕投手們表現都不錯，也希望透過更高層級比賽讓他們吸取更多經驗。

亞錦賽台灣隊28人培訓名單如下：

投手 11人

呂彥青、江國豪（台灣體大）、林安可（文化大學）、吳俊杰（開南大學）、李子揚、王宗豪（台灣電力）、王政浩（自由球員）、宋家豪（樂天金鷲）、陳品學（印地安人）、吳承諭（開南大學）、吳昇峰（合作金庫）

捕手 4人

黃佳瑋（合作金庫）、彭子揚（崇越隼鷹）、朱立人（印地安人）、高宇杰（國立體大）

內野手 9人

王薪權、林加祐、林瀚、陳毅宏（合作金庫）、蕭帛庭、廖俊凱、陳偉志（台灣電力）、潘宏翔（崇越隼鷹）、張育成（印地安人）

外野手 4人 林祖傑（合作金庫）、戴如量、陳彥穎（台灣電力） 、楊振裕（崇越隼鷹）

亞錦賽台灣隊教練團：總教練郭李建夫、內野教練林宗毅、外野教練邱敏舜、牛棚教練余浩奕、體能教練 呂祐華