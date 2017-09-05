吊車尾兄弟拚止敗 今日賽事預告與轉播

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美東龍頭紅襪主場迎戰藍鳥，派出尋求本季第10勝的強投波瑟羅先發，藍鳥由哈普坐鎮，台灣小將林子偉可望待命上場。國聯部份，國民做客馬林魚首戰推出柯爾登板，馬林魚派出康利捍衛主場；另一方面，三連敗的道奇將對決衝出十連勝的響尾蛇，道奇由希爾打頭陣，響尾蛇推出雷伊先發，雷伊本季戰績11勝5敗、防禦率2.97，道奇能否止敗成功？

本週中職首戰上演土投大對抗，由中信兄弟對決富邦悍將，上週三連敗的兄弟派出持續挑戰生涯首勝的洪宸宇先發止敗，悍將則由黃亦志登板上陣，雙方會擦出什麼火花呢？

日職部份，效力於西武的旅日好手吳念庭，近6場出賽有5場敲安，岱桑則是在連續27場上壘後熄火，連2場、連9打數未敲安，今天台將們會有什麼精彩表現，請鎖定自由體育的文字轉播。

U18預賽最後一場賽事，台灣隊將對上尼加拉瓜，一同為台灣小將們加油！

MLB

07:00 藍鳥 vs. 紅襪 （民視）

07:00 國民 vs. 馬林魚 （FOX體育二台）

08:00 響尾蛇 vs. 道奇 （FOX體育三台）

中職

18:35 中信兄弟 vs. 統一獅 <斗六> （緯來育樂、緯來精采、愛爾達育樂、CPBLTV）

日職

17:00 羅德 vs. 西武 （FOX體育二台）

17:00 樂天 vs. 日本火腿 （FOX體育三台）

17:00 中日 vs. 巨人 （緯來體育、愛爾達體育）

U18世界盃棒球賽

02:00 尼加拉瓜 vs. 台灣 （緯來體育 09:00 D-Live）