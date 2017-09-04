U18世界盃Live》台灣隊敲9安殘壘多未得分 2分落後澳洲（影音）

球隊 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 澳洲 0 0 1 1 0 0 0 2 5 0 台灣 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0

第七局

蘇煒智1人出局後擊出右外野安打，但李丞齡、王泓逸都未能建功。

第六局

台灣隊攻勢再起，郭天信敲安隨後盜上二壘，雖然再度站上三壘得分大門口，但後面打者仍無法送回跑者。

第五局

台灣隊換上萬昭清接替先發古林睿煬的投球，被Benjamin Amos敲出左外野二壘安打，雖然靠著隊友的滾地球推進至三壘，但澳洲偷點強迫取分戰術被識破，Benjamin Amos遭夾殺出局，台灣隊守住該局未失分。

第四局

4上，David Anderson-Vine獲得四壞球保送，並趁勢盜上二壘，古林睿煬再度三振Braithwaite Hall，James Dale擊出中外野安打，送回澳洲的第2分。

4下，戴焙麟在1人出局敲出右外野二壘安打，劉致榮、蘇煒智連續擊出二壘方向滾地球刺殺，得點圈有人還是欠缺關鍵一擊。

第三局

3上，Benjamin Amos從古林睿煬手中擊出中外野陽春砲，澳洲隊先馳得點。

3下，王泓逸敲出三壘方向內野安打，曾翰宇用犧牲觸擊推進隊友上二壘，但郭天信和邱志恆都擊出游擊方向滾地球刺殺出局，4度攻占三壘未能得分。

第二局

戴焙麟擊出外野安打，1人出局後，蘇煒智打擊使用打帶跑戰術，擊出中間方向穿越安打，攻占一三壘，下一棒朱麥可擊出投手丘前滾地球形成雙殺打，台灣隊仍未攻下分數。

第一局

1上，先發投手古林睿煬解決開路先鋒Adrian Williams後，第二棒突襲短打形成內野安打，三振Braithwaite Hall，一壘跑者欲盜上二壘，遭捕手蘇煒智阻殺出局。

1下，曾翰宇、郭天信雙雙擊出內野安打，邱志恆擊出右外野安打，二壘跑者曾翰宇跑回本壘遭到長傳阻殺出局，台灣隊攻占二三壘，但李育全遭到三振，台灣隊未能先馳得點。

台灣隊先發打序

第1棒王泓逸 三壘手

第2棒曾翰宇 二壘手

第3棒郭天信 左外野

第4棒邱志恆 右外野

第5棒李育全 一壘手

第6棒戴焙麟 指定打擊

第7棒劉致榮 游擊手

第8棒蘇煒智 捕手

第9棒朱麥可 中外野手

先發投手古林睿煬