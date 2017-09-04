U18世界盃Live》台灣隊敲9安殘壘多未得分 2分落後澳洲（影音）

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澳洲
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台灣
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9
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第七局
蘇煒智1人出局後擊出右外野安打，但李丞齡、王泓逸都未能建功。
第六局
台灣隊攻勢再起，郭天信敲安隨後盜上二壘，雖然再度站上三壘得分大門口，但後面打者仍無法送回跑者。
第五局
台灣隊換上萬昭清接替先發古林睿煬的投球，被Benjamin Amos敲出左外野二壘安打，雖然靠著隊友的滾地球推進至三壘，但澳洲偷點強迫取分戰術被識破，Benjamin Amos遭夾殺出局，台灣隊守住該局未失分。
第四局
4上，David Anderson-Vine獲得四壞球保送，並趁勢盜上二壘，古林睿煬再度三振Braithwaite Hall，James Dale擊出中外野安打，送回澳洲的第2分。
4下，戴焙麟在1人出局敲出右外野二壘安打，劉致榮、蘇煒智連續擊出二壘方向滾地球刺殺，得點圈有人還是欠缺關鍵一擊。
第三局
3上，Benjamin Amos從古林睿煬手中擊出中外野陽春砲，澳洲隊先馳得點。
3下，王泓逸敲出三壘方向內野安打，曾翰宇用犧牲觸擊推進隊友上二壘，但郭天信和邱志恆都擊出游擊方向滾地球刺殺出局，4度攻占三壘未能得分。
第二局
戴焙麟擊出外野安打，1人出局後，蘇煒智打擊使用打帶跑戰術，擊出中間方向穿越安打，攻占一三壘，下一棒朱麥可擊出投手丘前滾地球形成雙殺打，台灣隊仍未攻下分數。
第一局
1上，先發投手古林睿煬解決開路先鋒Adrian Williams後，第二棒突襲短打形成內野安打，三振Braithwaite Hall，一壘跑者欲盜上二壘，遭捕手蘇煒智阻殺出局。
1下，曾翰宇、郭天信雙雙擊出內野安打，邱志恆擊出右外野安打，二壘跑者曾翰宇跑回本壘遭到長傳阻殺出局，台灣隊攻占二三壘，但李育全遭到三振，台灣隊未能先馳得點。
台灣隊先發打序
第1棒王泓逸 三壘手
第2棒曾翰宇 二壘手
第3棒郭天信 左外野
第4棒邱志恆 右外野
第5棒李育全 一壘手
第6棒戴焙麟 指定打擊
第7棒劉致榮 游擊手
第8棒蘇煒智 捕手
第9棒朱麥可 中外野手
先發投手古林睿煬