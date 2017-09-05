U18》台灣隊敲11安沒得分 總教練：太過急躁

曾翰宇搶攻本壘出局。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕U18世界盃棒球賽，台灣隊全場敲出11支安打卻沒攻下分數，全場留下10個殘壘，終場以0：4不敵澳洲。總教練周宗志表示，壘上有人時，大家都太想建功，太過急躁，導致全場殘壘過多。

此戰台灣隊先發投手古林睿煬4局飆出5K，但被澳洲第七棒班傑明（AMOS Jacob Benjamin）擊出一發陽春彈在內的4支安打失去2分，接替登板的萬昭清力投5局送出4K，可惜9局上再度遭到澳洲隊打線狙擊失血2分，台灣隊最後反撲無力，吞下敗仗。

台灣隊全場有11支安打，其中除蘇煒智猛打賞外，郭天信、戴焙麟也有雙安貢獻，但全場11次得點圈打擊機會繳白卷，還留下10個殘壘，其中有6個是已經在三壘壘包上卻無功而返，也造成台灣隊落敗的最大主因。

周宗志表示，前兩局的得分機會沒有把握住後，又被對方全壘打先搶下分數，變成壘上有人時，大家都太想建功，太過急躁，導致全場殘壘過多。他說，今天先發投手古林睿煬背部有點拉傷，所以投完4局就改由萬昭清接替登板。

周宗志說，台灣隊明天將推首戰先發林鋅杰再度先發迎戰尼加拉瓜，爭取晉級前六強的最後機會，另外朱益生與陳柏豪也都會待命，全力以赴。

台灣隊目前戰績2勝2敗，若要晉級六強，除了明天得先擊敗尼加拉瓜外，另外得看澳洲與加拿大比賽結果而定。若是澳洲獲勝，台灣隊以分組第三晉級，若是加拿大獲勝且勝分7分以上，台灣隊以分組第二晉級。

古林睿煬主投四局標出5K，可惜傷退退場。（棒協提供）

萬昭清後援五局等不到火力支援。（棒協提供）

郭天信單場雙安並有兩次盜壘成功。（棒協提供）