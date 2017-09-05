高球》美巡季後賽Dell Technologies錦標賽 潘政琮並列47名

潘政琮。（資料照，法新社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美巡季後賽Dell Technologies 錦標賽今天落幕，美國好手J.湯瑪斯最後1回合打出66桿，以總計267桿逆轉奪冠。台灣好手潘政琮總計284桿並列47名作收，也結束他在PGA巡迴賽的第1個球季。

美巡季後賽第2場Dell Technologies 錦標賽在當地週一勞工節落幕，上個月剛贏得美國PGA錦標賽冠軍的J.湯瑪斯，今天打出66桿，逆轉奪下今年的第5冠，生涯累計6勝，很有機會獲選為今年最佳球員。

J.湯瑪斯說：「我還有兩場比賽，就還有兩次獲勝的機會，希望可以拿到今年的第6勝或第7勝。」

美國名將史畢斯最後1回合前7洞打下1個老鷹、4個博蒂，可惜後9洞失誤連連，67桿完賽，3桿之差的270桿獲得第2。澳洲的雷許曼打完9洞還領先2桿，同樣在後9洞吞了5個柏忌，以271桿排第3。

潘政琮最後1回合前5洞賺了兩個博蒂，但接下來連打13個Par，69桿完賽，總計284桿並列47名。由於他的FedEx Cup排名停在88名，無法進入前70名，未取得下一場季後賽資格，這個球季到此畫下句點。

他在臉書上感謝球迷和贊助商的支持，小潘說：「我的第一個美巡賽季到今天結束了，首先謝謝所有一直替我加油的球迷朋友，你們的支持是我奮鬥最大的力量。」

他也強調，這1年來經歷的高低起伏都累積成將來的能量，在頂尖的賽場上努力的同時更要找到生活的平衡，在緊密的賽程裡摸索出自己的慣性。

潘政琮說：「最重要的也是我還要更努力修煉的，在心態上，我要求自己目標放在過程中，每天都要有進步的項目，而不是一直去追求那個無法控制的結果。新球季預計將在今年十月展開，美巡賽二年級生潘政琮會繼續努力！」

J.湯瑪斯。（法新社）

J.湯瑪斯。（法新社）