高球》建大輪胎盃女子高球賽 週三在台豐球場開賽

建大工業副董事長楊啟仁拿著特製版的籃網隊林書豪公仔，介紹給所有參賽選手。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／彰化報導〕總獎金400萬元的2017 建大輪胎盃女子高球賽，將從明天開始，在彰化台豐球場展開3回合賽程，共有來自6個國家108位選手同場競逐冠軍，及72萬元冠軍獎金。馬來西亞女將許莉欣尋求衛冕。

這項比賽由建大工業集團連續第5年冠名贊助，今年首次移師至建大輪胎總廠所在地彰化員林的台豐球場舉辦。

建大工業集團是全球頂尖的企業，長期贊助運動賽事和選手，包括美國LPGA好手龔怡萍、女子日巡名將盧曉晴丶台巡賽郭艾榛及葉欣寧，都是建大長期支持的選手。建大集團並且長期贊助美國大聯盟職棒印地安人隊、NBA職籃騎士隊、籃網隊，和NCAA大學籃球俄亥俄州大校隊，都有深厚的合作關係。

今年建大輪胎女子高球賽參賽好手眾多，除了我國50位職業球員及13位業餘選手外，還有45位外籍選手來自泰國的30位最多。

台灣女將陳宇茹週日在TLPGA暨老爺公開賽以1桿之差居亞，本週再繼續努力搶冠。在老爺公開賽第2回合破球場紀錄及賽史最低桿紀錄63桿的業餘好手侯羽桑，手感仍佳，本週有望再創佳績。

還有在美國女子業餘錦標賽打進4強的業餘小將吳佳晏也將出賽，令人矚目。

主辦賽事的建大工業董事長楊銀明今天在賽前記者會特別鼓勵台灣選手全力把冠軍留下。

建大工業董事長楊銀明（右）和副董事長楊啟仁，共同宣布比賽開始。（記者趙新天攝）

建大工業董事長楊銀明（右3）、副董事長楊啟仁（左3）與台豐球場董事長林伯實（右2），共同宣布比賽即將開始。（記者趙新天攝）