美網》費爸狀況火 直落三晉級八強

費德爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國網球公開賽，36歲瑞士老將費德爾（Roger Federer）今天在男單16強，直落三擊敗德國好手科爾施雷伯（Philipp Kohlschreiber），晉級男單八強。

費德爾此戰狀況相當好，以6：4、6：2、7：5直落三擊敗對手。總計他全場發出11記愛司球（Ace），一發得分率高達88％，二發得分率也有73％，非受迫性失誤20次，比科爾施雷伯的33次還少。更重要的是，費德爾全場沒有被對手拿到破發點。

此戰贏球後，這是費德爾生涯第12次打進美網男單八強，他將對上阿根廷好手波特羅（Juan Martin del Potro）。名列大會第24種子的波特羅，稍早以1：6、2：6、6：1、7（7）：6（1）、6：4，五盤大戰逆轉擊敗大會第6種子、奧地利好手提姆（Dominic Thiem）。

另外，「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）也打進八強，他將對上年僅19歲的俄羅斯新秀盧布列夫（Andrey Rublev），若納達爾、費德爾都能獲勝，兩人就有機會在準決賽上演「費納對決」，這也將是兩大天王在美網的首度交手。

費德爾。（法新社）

德國好手科爾施雷伯。（法新社）

阿根廷好手波特羅。（法新社）