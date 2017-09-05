籃球》陳盈駿週五飛中國 今率3學弟光榮返能仁 全校都瘋狂

陳盈駿週五飛中國 今率3學弟光榮返能仁 全校都瘋狂（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕HBL高中籃球名校能仁家商，今日找回世大運男籃代表隊國手陳盈駿、黃泓瀚、簡祐哲及劉人豪等畢業校友，學校大禮堂聚集逾2000名學生，掀起一股世大運國手炫風，大家更爭相與4人合照。

4人之中年紀最大的陳盈駿週五將飛往中國廣州，準備在廣州龍獅朝職業生涯第一步前進，但他高中正值「綠色神盾」松山高中三連霸，只能抱撼兩度奪亞軍，闊別多年再回母校，他也有感而發表示，「我欠學校一座冠軍。」

今年以SBL榜眼之姿加盟金門酒廠的黃泓瀚與準備替UBA大專聯賽健行科大角逐二連霸的「微笑射手」簡祐哲及主控劉人豪，3人當年在101學年合力替能仁打下校史首冠，過往也都經歷過封王光榮回校的輝煌，簡祐哲說：「很久沒有回來學校，這次看到那麼學弟妹，也覺得蠻開心的，但我們應該是沾盈駿學長的光吧！」

陳盈駿（記者林岳甫攝）

世大運男籃代表隊國手陳盈駿、黃泓瀚、簡祐哲及劉人豪等畢業校友，今光榮返能仁家商。（記者林岳甫攝）

陳盈駿親切與學弟合照（記者林岳甫攝）



簡祐哲親切與學弟合照。（記者林岳甫攝）

世大運男籃代表隊國手陳盈駿、黃泓瀚、簡祐哲及劉人豪等畢業校友，今光榮返能仁家商。（記者林岳甫攝）

世大運男籃代表隊國手陳盈駿、黃泓瀚、簡祐哲及劉人豪等畢業校友，今光榮返能仁家商，大家都舉著牌子。（記者林岳甫攝）

能仁家商還特地製作陳盈駿、黃泓瀚、簡祐哲及劉人豪的看板。（記者林岳甫攝）

世大運男籃代表隊國手陳盈駿、黃泓瀚、簡祐哲及劉人豪等畢業校友，今光榮返能仁家商。（記者林岳甫攝）

陳盈駿週五飛中國 今率3學弟光榮返能仁 全校都瘋狂（記者林岳甫攝）

世大運男籃代表隊國手陳盈駿、黃泓瀚、簡祐哲及劉人豪等畢業校友，今光榮返能仁家商，大家都舉著牌子。（記者林岳甫攝）