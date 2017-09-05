爐石戰記》把獎盃留在台灣！台灣選手打敗澳洲強敵奪台北大賽冠軍

台灣選手Asura以4比3擊敗澳洲強敵，拿下台北大賽冠軍。（暴雪娛樂提供）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《爐石戰記》全球巡迴賽台北大賽於上週末在暴雪電競館舉行，從「千選之人」脫穎而出的四位台、日、澳選手於3日展開四強賽，最後的七戰四勝總決賽，台灣選手Asura與澳洲選手Akumaker展開激烈攻防，以3:3平局殺進第七局，最後的關門戰Asura技高一籌擊敗對手，取得《爐石戰記》台北大賽千選之人封號並將冠軍獎盃留在台灣，同時也獲得1萬美元獎金。

《爐石戰記》台北大賽此次一共吸引來自29國、超過1,000名玩家報名的《爐石戰記》，共同爭奪千選之人稱號與冠軍1萬美元獎金。

經過多場線上賽事廝殺後，八強隊伍正式於2日在暴雪電競館展開對決，脫穎而出的四強選手就有兩位是地主台灣的好手Asura及asdf，以及澳洲的Akumaker與來自日本的GundamFlame。

次日的首場四強準決賽， Akumaker直落三擊敗asdf，率先晉級決賽；第二場的四強準決賽，Asura率先取得2分領先，雖然被日本選手GundamFlame追回1分，但第四局仍拿出沉穩表現，最後以3:1擊退日本強敵，挺進冠亞軍賽。

最後的七戰四勝總決賽，Asura與Akumaker展開激烈攻防，以3:3平局殺進第七局，最後的關門戰Asura技高一籌擊敗強敵，取得《爐石戰記》台北大賽千選之人封號並將冠軍獎盃留在台灣，同時也獲得1萬美元獎金與巡迴賽15分的積分。

許多民眾來到位於台北大安區的暴雪電競館觀看賽事。（暴雪娛樂提供）