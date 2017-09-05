中職》先發機會不多 陳江和很珍惜「勝龜連線」

陳江和（右）和王勝偉的「勝龜連線」是許多球迷心中默契絕佳的二游組合。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕上週六中信兄弟對統一獅之戰，「紅龜」陳江和、王勝偉分別擔任兄弟先發二游，這僅是本季「勝龜」第3度連線，前兩次是在4月1日和4月16日，也讓球迷回味往昔「勝龜連線」風采。

2010至2012年陳江和、王勝偉攜手締造二游金手套三連霸，鎮守二游防線固若金湯，為黃衫軍守備堅實屏障，也讓球迷津津樂道，談到「勝龜」再度連線，陳江和說，「很珍惜，畢竟現在我先發機會不多了。」他表示，其實從2013年至今，兩人一起先發守二游的機會就愈來愈少，所以現在兩人能同時守二游，他特別珍惜。

如何合組黃金二游搭檔？王勝偉說，他與陳江和花很長時間培養守備默契，包括站位、跑位、移動距離，經常溝通討論，私底下彼此互相幫忙，在場上就是互相提醒，未來希望能將二游守備默契傳承給後輩，上場就是做他們的典範。

棒球比賽捕手、二游和中外野俗稱「中軸防線」，是整個守備的核心，王勝偉解釋，職棒一整季這樣看下來，守備中線處理球是最多的，所以二壘手和游擊手的守備基本功很重要，包括外野手回傳球，二游要如何抓準距離並精確轉傳，這很重要。

今天中信兄弟對富邦悍將之戰，王勝偉擔任先發游擊手，陳江和從板凳出發，二壘手則是張志強。