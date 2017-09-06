陳冠宇先發對上西武 今日賽事預告與轉播

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美東龍頭紅襪今再度在主場迎戰藍鳥，是否能一掃昨日輸球陰霾拿下勝利，而洋基作客金鶯系列賽第二戰，洋基派出老將沙巴西亞（CC Sabathia）先發，對上金鶯的海利克森（Jeremy Hellickson），究竟洋基能否再下一城呢？今日大聯盟轉播的第三場賽事由太空人出戰水手，同樣值得球迷一同關注。

中職部分由目前戰績排名第一的統一獅主場迎戰排名第二的lamigo桃猿，目前lamigo落後獅隊2場勝差，今日lamigo是否能順利縮短差距，還是統一將繼續擴大領先呢？

日職部分，羅德將作客西武主場，派出台灣小將陳冠宇擔任先發投手，有機會和另一名台灣小將吳念庭同場對決，若今兩人真對決，也是兩人繼今年6月二軍後，第一次在一軍過招。除此之外岱桑今也將出賽，今日台將們的精彩表現，自由體育也將獻上文字轉播。



MLB

07:00 藍鳥 vs. 紅襪 （FOX體育二台）



07:00 洋基 vs. 金鶯 （民視）

10:00 太空人 vs. 水手 （FOX體育二台）

中職

18:35 lamigo桃猿 vs. 統一獅 <嘉義市> （FOX體育二台、愛爾達育樂、CPBLTV）

日職

17:00 羅德 vs. 西武 （FOX體育三台）

17:00 中日 vs. 巨人 （緯來體育、愛爾達體育）