中職》兄弟打擊怎麼了？史總：傷兵、克魯茲不在

蔣智賢腳傷下二軍。（資料照，記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／斗六報導〕今年球季中信兄弟上、下半季團隊攻擊火力差很大，數字會說話，上半季兄弟團隊打擊率高達3成07、平均每場得分6.5分，到了下半季打擊率只剩2成59、場均4.8分，很多球迷都納悶，「究竟兄弟打擊怎麼了？」

看到下半季團隊攻擊數據，兄弟總教練史耐德坦言，「確實不好。」他表示，選手專注力要再加強，畢竟其他3隊有針對兄弟打擊做不同的投球策略，就必須適度作因應調整，這一方面兄弟選手反應還不夠快。

兄弟外籍客座打擊教練克魯茲，6月中旬投入世大運台灣隊訓練和比賽，預計9月中旬回到兄弟，這段期間團隊打擊陷入低迷，史耐德認為，「克魯茲不在球隊，影響確實滿大的。」

克魯茲6月投入世大運，9月中旬才會歸隊。（資料照，記者林正堃攝）

史耐德表示，打擊教練最理想的狀況是一整季都待在球隊，這樣才能長時間觀察陣中打者狀況高低起伏，和對方投手群的投球策略，比賽中每個打席，打擊教練最好能給打者正面建議，並幫助打者調整狀態、建立信心。

世大運結束後，史耐德說，克魯茲將在9月中旬歸隊，由於合約形式的關係，今年克魯茲無法一整季持續性協助打者，明年不管人選是誰，他希望打擊教練能在球隊待一整季，這樣對選手才公平，也是最好的辦法。

下半季打擊不振，除了克魯茲長期缺陣，史耐德認為另一個因素是陣中傷兵成群，原本的第3至6棒中心打者都掛傷號，這樣對打線一定會有影響，就好比統一獅如果少了陳傑憲、蘇智傑、高國慶，打擊火力一定有差。

史耐德強調，上半季兄弟打線固定，打得很順，但後來張正偉、張志豪、林智勝、陳子豪接連受傷，發生這樣不順的狀況，也只能面對並解決問題。