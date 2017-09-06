專訪》世界冠軍BeBe：如果媽媽還在的話，一定會支持我

BeBe曾《英雄聯盟》S2世界大賽拿下冠軍。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕來自台灣的TPA拿下2012《英雄聯盟》世界大賽冠軍，洗刷不少「打電玩沒用」污名，但對於BeBe（本名張博為）來說，從小就沒有這個困擾，來自單親家庭的他，媽媽不僅不會阻止，還會和他一起「搶電腦」，隨著媽媽因故辭世，電腦成為他唯一的寄託，一路伴他成為電競世界冠軍選手，「如果媽媽還在，會不會支持你走上這條路？」BeBe很肯定地說，「如果她還在的話，一定會支持我，也一定會來到現場為我加油」。

隨著J Team在區域選拔賽爭取世界賽失利，也代表BeBe正式退役，卸下選手身份，把時光倒轉回到他的學生時期，不像其他家庭會阻止小孩玩電動，BeBe的媽媽可是他電玩的「啟蒙老師」，不但在他小學時就買了SEGA SATURN給他，還會和他一起玩遊戲。

「我覺得會開始打電動，一定是因為我媽媽的關係，她算是很會玩遊戲的人。」BeBe回憶道，睡在同一間房間的母子倆甚至會搶電腦，媽媽當時玩《魔力寶貝》玩得很瘋狂，他自己則是沒那麼喜歡玩練等遊戲，多半玩《CS絕對武力》與《魔獸三國》；但BeBe也說，媽媽大部分的時間會讓給他玩，「因為媽媽比較晚睡（笑）」。

已經過世的媽媽是他從小電玩的啟蒙老師。（記者陳耀宗攝）

或許也是知道BeBe課業沒有很「罩」，媽媽不太會管他太多，「（她）放任我吧，她不太會管我要打到幾點，我國中都打到快一點，是有點小誇張，但就是還行。」BeBe說。

直到15歲那年，媽媽因故辭世，從此後，再也沒有人會陪伴BeBe玩電玩，電腦成為他唯一的寄託，再也沒有人會管他，BeBe學會跟自己相處，「自己一個人相處就是跟電腦相處」，BeBe停頓了一下，稍微舒緩了口氣，「課業就是看你想不想去，不想去就是翹課，之後就是一直打電玩」。

談到是如何從「打電玩」變成「工作是打電玩」，BeBe回說「運氣好吧」，當時Garena還沒代理台灣《英雄聯盟》的時候，台灣玩家只能連到美服，BeBe也是，他靠著優異實力打到當年的美服積分第二名，開始有人會找他打比賽，2012年4月被當時最有名氣的電競戰隊、甫更名的TPA相中，邀請他和Toyz去測試，之後就加入了，隨後也拿下該年世界冠軍，成為台灣LOL粉的驕傲。

如果媽媽還在的話，BeBe認為媽媽一定會支持他當電競選手。（記者陳耀宗攝）

「如果媽媽還在的話，會支持你走上電競選手這條路嗎？」我問；BeBe很肯定地說：「如果她還在的話，一定會支持我，也一定會來到現場為我加油」。