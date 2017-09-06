專訪》世界冠軍BeBe給後輩建言：要努力點，如果太戳還是會被淘汰

BeBe給剛入行的晚輩建議：如果你真的很戳，沒有很認真，還是會慢慢被新人淘汰」。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕隨著J Team爭取世界賽資格失利，宣告「暑假來臨」，世界冠軍AD選手BeBe（本名張博為）也正式退役，他 5日接受《自由電競》專訪，作為電競前輩給予後輩新進有什麼建言？他表示，剛進來的要努力一點，差的可能兩三年就會因實力不足被淘汰，雖然台灣新秀沒那麼多，汰換速度不算快，「但如果你真的很戳（爛），沒有很認真，還是會慢慢被新人淘汰」。

做為台灣少數拿過《英雄聯盟》世界大賽冠軍的選手，BeBe無疑具有該領域崇高的地位，也被不少PTT LOL版鄉民稱為「Be皇」，如今正式退役，也令不少粉絲遺憾「TPA時代正式結束」。

談到過去從TPA時代到易主更名的JT，歷年來搭過的Support選手（輔助位置）：「摸使」MiStakE、Dinter、Jay等人，誰跟他搭配起來比較有默契？BeBe笑說，「我覺得都不錯」。

至於下路雙人組怎樣最有威能？他也分享自己的看法：「兩個想法一樣的人」，這個看似有點玄的答案，他解釋，很強的雙人線就是要兩人進退一致，這是滿難辦到的，「如果你跟一個人搭配，就算再久，有時候還是會出現一點小小的失誤」。

今夏加入Rest及Alex兩位新人後，怎麼看待JT的化學效應？BeBe認為，團隊應該還算ok，但畢竟中間有替換不少人，默契一定是慢慢培養起來，這一兩個月的默契還是會有點小小落差，還在磨合。

BeBe認為打野選手Alex（左）還是新人，跟隊伍還有待磨合。（記者陳耀宗攝）

「這兩位都是韓服菁英，個人實力很不錯，只是打比賽以及跟隊伍磨合的時間都太短了。」BeBe指出，現階段兩位新人跟團隊有時候會有小小的溝通不良，這是新人最容易出現的，還是會有點小瑕疵，「未來他們應該還會更強」。

當團隊有爭執的時候，誰扮演「和事佬」角色？BeBe說，「輔助吧（Jay），他常說『沒事沒事』、『冷靜冷靜』」，至於他自己則是因為團隊設定讓AD只要顧自己的操作就好，不用太常講話，主CALL則是交給中路FoFo，開戰則是上路、打野或輔助。

「興趣」能成為工作是很多人的夢想，更別說是「電玩」，BeBe又是怎麼看待這件事？他回應，這個遊戲不太會讓他膩，「平常工作就是不斷重複某件事情，可是電競就是你在重複某件事情時會跟別人競爭，過程中你就會知道自己有哪些不足，然後再去加強」。

「因為這是一個5打5比賽，你可能不小心戳（爛）了幾場，就會覺得對不起隊友。」BeBe笑說，這個時候就會十分享受「想變得更強」的過程，讓工作不只是一份工作。

訪談過程中，也請BeBe分享一下電競選手的實際工作內容，以常態來說，一週工作六天，平常就是中午12點到晚上23點，中間會休息一小時吃飯，一上班就是先打soloQ（個人排位）到兩點，接著進行三場團練，可能會找韓國次級聯賽或中國LPL、LSPL隊伍，如RNG或JDG，練到五六點，吃飯休息到七點再繼續團練到晚上11點，接著檢討團練內容，再返回宿舍休息。

JT團練室。（記者陳耀宗攝）

「大致上每天都是做這些事情，一星期做六天甚至七天，有可能會放，但有時候不會放，也跟大賽前後時程有關。」BeBe說。

「團體生活呢？」從小就很習慣一個人的BeBe覺得沒那麼困難，「就是自己洗衣服、不要太晚睡吵到別人」，但他也點名團隊中「生活習慣最差」的就是新人Alex，他笑說「Alex的生活習慣還在努力學習」。

BeBe對於想進入這行的晚輩也有話要說：「還沒進來的可能要努力打分數牌位，韓服至少要鑽一以上別人才會想要測試你，台灣至少要菁英才會讓職業隊看見」，他指出，LMS二隊要找新人都會從菁英榜第一名開始往下拉，「你牌位夠高才會比較好被看到，不然平常根本不知道你是誰」。

至於現正舉行的《六都電競爭霸戰》雖是業餘比賽，卻發生業餘戰隊打到職業二隊的情勢，BeBe也稱，「一定有助於讓素人被看到」，他說，尤其是每個打到城市冠軍的隊伍，就會讓大家知道「這個人好像滿強的」，職業隊也有可能去諮詢對方想不想打職業，「這是一個曝光機會，會比菁英牌位更準，他是有打過比賽」。

除了牌位跟比賽外，還有沒有什麼是可以自我加強的？BeBe認為，生活習慣不要太糟糕，人際關係不要處理得太奇怪，應該是沒什麼問題，「畢竟是團體生活，不要做太over的問題，比如說嘴隊友之類的」他笑說。

對於後輩有什麼可以自我要求的，BeBe說：「畢竟是團體生活，不要做太over的問題，比如說嘴隊友之類的」。（記者陳耀宗攝）