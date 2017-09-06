專訪》現役最後一位世界冠軍 BeBe談退役：我覺得沒辦法單打啦！

做為TPA（現JT）最後一位退役的世界冠軍隊選手，BeBe直言「年紀真的忘了」。（記者陳耀宗攝）

〔記者陳耀宗／台北報導〕2012《英雄聯盟》世界大賽由TPA（台北暗殺星）奪得冠軍，令多少粉絲驕傲，經過6年時光TPA成員紛紛退役，而僅存AD選手BeBe（本名張博為）持續待在易主改名後的J Team，曾在夏天宣布今年將是最後一年的他，如今正式退役，雖有不少「BeBe粉」期盼「再打一年」的可能性，但BeBe今（5）日接受《自由電競》專訪時很篤定地說「現在是不管怎樣都不會再打了」。

儘管今年JT春、夏季賽間做了大幅度的人員調度，先是Alex在夏季賽成為先發打野，另一位新人Rest也在季中與原本的先發上路Morning輪番上陣，到了季末幾乎就以Rest先發為主，談到有沒有考慮過繼續等待這支隊伍在加入新血後的成長與蛻變？BeBe只是淡淡地說「去年我就確定今年是最後，不管隊伍變化怎樣，已經注定今年就是我的最後一年」。

作為一項需要高專注力與動態視覺反應的電子競技來說，年齡增長無疑會讓選手身手逐漸下滑，對於今年滿26歲的BeBe來說，他也坦承，會在此刻退役也是因為他對於自己要求非常高，「年紀已經到了沒辦法，我覺得沒辦法單打啦！這種狀況我應該是沒辦法繼續打職業。」BeBe如此說道。

對電競選手來說，年紀影響最大的就是反應跟專注度。（記者陳耀宗攝）

BeBe說，年紀對於電競選手來說，最大的影響就在於反應與專注度的改變，「你可能要連續看很久的電腦，在我年輕的時候是有辦法辦到，但年紀增長可能打一段時間你會發現，怎麼這麼累（笑），沒辦法集中精神，尤其是比賽前」。

2014年底還在TPA的時候，BeBe就曾經宣布退役過一次，談到這次與先前的差別，他回應，那時候也是想休息一下，但覺得身體還可以打，但這次是想要休息久一點，「超久的」，他笑說：「現在是不管怎樣都不會再打了」。

如今卸下電競選手身分的他，被問到生涯「印象深刻的比賽」？他毫不思考就直接說「如果是贏得最開心就是S2世界賽拿冠軍，輸的就是S4世界賽輸很慘（小組賽僅1勝5敗）」 ，但如果是指在改名後的JT時期，他想了一下，淡淡地說出「對ahq的第五場季後賽，贏了就很有機會可以出國，但就是輸了」。

的確，在新血戰隊Raise Gaming沒有春季賽積分的情況下，除非RG能打敗季賽龍頭閃電狼，不然JT或是ahq只要在季後賽第一輪出線，出國的可能性是很高的，雙方也不負粉絲期盼，打好打滿打到第五局，僅管遊戲前期JT在人頭數大幅領先ahq，但經濟卻沒拉開，最後被對手逆轉落敗。

「經濟沒領先，人頭領先是沒什麼用的東西。」BeBe直言，如果人頭數沒辦法把經濟拉開，就只是一個好看的數字，「我們中間有做錯事，讓我們下路首塔掉了，這是我們做營運比較不好的地方，那算是一點小問題，導致塔拿不太下來，轉塔會比較困難」，BeBe話說得無奈，但見過大風大浪的他，也已經看淡這場挫敗。

至於退役後會不會繼續待在戰隊？BeBe說，「還不確定，有可能會做實況，但不敢保證，可能真的要再休息幾天才會知道，大概有幾條路可以選，還要再想一想」。

至於退役後會不會繼續待在戰隊？BeBe說，「還不確定，有可能會做實況，但不敢保證」。（記者陳耀宗攝）