NBA》660億售出史上最貴 德州億萬富翁成火箭新老闆

It is an honor to be a part of the @NBA. I look forward to serving the city of #Houston and continuing the success of @HoustonRockets. pic.twitter.com/1RE6vbj8j1 — Tilman Fertitta （@TilmanJFertitta） 2017年9月5日

〔體育中心／綜合報導〕火箭老闆確定換人當！美媒今報導當地億萬富豪費提塔（Tilman Fertitta）以22億美元（約新台幣660億元）買下火箭，締造聯盟史上最高價碼紀錄，待聯盟審核通過立即生效，費提塔已率先宣布入主休士頓。

美國知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）今搶先爆料，表示接獲聯盟消息指出，休士頓當地億萬富豪以22億美元價碼，向前老闆亞歷山大（Leslie Alexander）買下火箭。日前富比世雜誌預估火箭總值約16.5億美元（約新台幣820億元），據傳這筆火箭易主案是以20億美元（約新台幣600億元）起跳。

費提塔出身德州，近年經營事業有成，範疇包括知名餐飲、賭場和飯店等，對於家鄉球隊也情有獨鍾，不僅砸錢投資德洲當地職業美式足球隊，近年也買下場邊觀眾席支持火箭。美媒報導早在1993年，費提塔就想以8100萬美元（約新台幣24.3億元）買下火箭，但最後亞歷山大以8500萬美元（約新台幣25.5億元）得標。

費提塔以22億美元買下火箭，富比士雜誌預估其身價31億美元。（資料照，路透社）

後來亞歷山大宣布兜售火箭，費提塔迅速表態自己有高度意願想接手，透露他對火箭一直都很有興趣，因為火箭是休士頓四大球隊之一，又是他的家鄉球隊。如今順利買下火箭，讓費提塔直呼夢想成真，隨即在個人推特上宣布喜訊，表示自己很榮幸能成為NBA的一份子，樂意為休士頓服務、延續火箭隊的成功。

火箭也對外發佈易主聲明，表示費提塔很榮幸能被選為火箭的下一任老闆，對他來說是畢生夢想成真，但也承認在哈維風災後宣布轉手，時間點的考量確有不妥。前老闆亞歷山大盛讚費提塔是家鄉風雲人物、經商有成，自己與他已有24年私交，很榮幸能把火箭交棒給他，延續球隊的贏球傳統。

火箭在亞歷山大經營的24個球季中，勝率5成69在聯盟高居第五，接任的費提塔表示亞歷山大是歷年來最棒的運動經營者之一，感謝亞歷山大願意給他機會，能為他的摯愛休士頓效勞讓他感到激昂無比。有美媒指出費提塔此次買下火箭隊並未與人合夥，但樂意與日前也有意入主的女星畢昂絲攜手經營。