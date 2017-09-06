U18》台灣隊擊敗尼加拉瓜 晉級六強仍未定

台灣隊擊敗尼加拉瓜。（圖片取自WBSC臉書）

〔體育中心／綜合報導〕U18世界盃棒球賽，台灣隊今靠著曾翰宇、邱丹兩人各繳猛打賞，合力打下7分打點，終場以10：5擊敗尼加拉瓜。不過，台灣隊是否能晉級六強複賽，需看加拿大、澳洲戰結果而定。

台灣隊前兩局攻下4分，不過第三局尼加拉瓜靠3支安打、加上台灣隊游擊手劉致榮發生失誤，讓尼加拉瓜該局攻得3分。

4局下，台灣隊靠邱丹、曾翰宇適時安打再添2分，5局上尼加拉瓜追回1分，6局下台灣隊靠暴投得1分；8局上，台灣隊投手吳世豪被尼加拉瓜桑契斯（Leyner Sanchez）敲陽春砲，但下個半局台灣隊趁對手失誤添加1分。

此戰台灣隊先發林鋅杰此戰5局被敲6安打，失掉4分，另有3次三振，表現不算出色。中繼的吳世豪3局失1分，陳柏豪1局無失分。

台灣隊全場有8支安打，曾翰宇單場3安4打點，其中有2支是二壘安打。邱丹3安3打點，二壘安打、三壘安打各有1支；另外，台灣隊全場發生2次失誤，劉致榮一人發生2次失誤。

台灣隊在A組取得3勝2敗的成績，是否能晉級六強複賽，要看加澳戰結果而定。若澳洲獲勝，台灣隊以分組第3名、帶著2敗晉級；若加拿大獲勝，台澳加同為3勝2敗，將比較對戰優質率決定晉級隊伍。

台灣隊先發林鋅杰。（圖片取自WBSC臉書）