網球》詹詠然棄賽風波 網球老將點出關鍵被讚爆

王宇佐。（資料照，記者廖振輝攝）



〔體育中心／綜合報導〕我國網球女將詹詠然在2017世大運奪下女雙金牌後，因身體不適退出混雙準決賽，搭檔謝政鵬只拿下混雙銅牌，姐姐謝淑薇為弟弟抱不平再度槓上詹家，風波持續延燒。對此，32歲網球老將王宇佐有感而發臉書發文表示，體育圈最重視的就是義氣，而做人最重要的是真誠，這是每個運動員都要好好學習和遵守的原則，理性的說法也令許多網友大讚中肯。

王宇佐在臉書發文說道，「近期網壇的紛爭，其實都出現在雙打組合，根本的癥結並不是那些錢啊名啊的事，本來這個世界就是很難公平的，尤其是在運動圈，什麼都是要自己去爭取，人人各憑本事，這是一個存在且也不是挺壞的現況，也是職業運動員的動力之一，否則若只是一昧的談理想與榮耀也未免有點不太實際。真正的問題在於，當你決定放棄一場比賽時，有沒有對你的搭檔感到愧疚並說聲抱歉呢？」

王宇佐說，在第一時間只想到自己，是人性的正常現象可以理解，但接下來也要好好的去跟搭檔解釋道歉，然後是支持與等待的球迷，而不是一昧的說著自己的理由與委屈，或是逃避，相信大家看到這樣誠懇的態度，應該也不會太激動生氣吧。

他指出，公眾人物在享受名氣帶來的光環時有隨之而來的社會責任，不能什麼朋友的事自己私下去解決，對自己好的事就大放送，「搭檔又不是小三，應該至少值得一個公開正式的道歉吧。」

王宇佐最後強調，體育圈最重視的就是義氣，而做人最重要的是真誠，並呼籲運動員都要好好學習，「網球是單純高尚的運動，希望各位球友都能一起共同努力讓這個生態更健康吧。」