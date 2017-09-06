美網》大威苦戰三盤獲勝 睽違7年再挺進女單四強

美國女網名將大威廉絲。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕美國網球公開賽，女網名將大威廉絲（Venus Williams）今天在八強賽苦戰三盤，險勝捷克好手科薇妥娃（Petra Kvitova），這也是她相隔7年再度晉級四強。

現年37歲的大威廉絲是女單籤表中最年長的選手，擁有7座大滿貫金盃的她，在這次大會名列第9種子，而名列第13種子的科薇妥娃生涯則有兩座大滿貫金盃。

大威廉絲首盤以6：3拿下，但第二盤則以3：6輸掉，第三盤雙方打到搶七，大威廉絲以7（7）、6（2）險勝對手，挺進準決賽。大威廉絲全場有5記愛司球（Ace），7次雙發失誤，一發得分率67％，二發得分率61％，她的非受迫性失誤有29次，比科薇妥娃的45次少。

自2010年後，大威廉絲再度打進女單四強，下場將面對同為美國非種子選手、24歲的史蒂芬斯（Sloane Stephens）。

史蒂芬斯稍早以6：3、3：6、7（7）：6（4），險勝拉脫維亞16種子塞娃絲圖娃（Anastasija Sevastova），生涯首度打進美網女單四強。

捷克好手科薇妥娃。（法新社）

大威廉絲。（法新社）

美國非種子選手史蒂芬斯。（法新社）