NBA》公鹿榜眼帕克成關鍵？ 美媒預測甜瓜將續留尼克

公鹿帕克可能影響甜瓜交易。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）與火箭的交易案已停擺多時，美媒今報導公鹿可能成為第三方球隊，端出2014年的選秀榜眼帕克（Jabari Parker）作為談判籌碼，但美媒並不看好交易成真，預估安東尼可能暫時續留紐約。

安東尼在季後高調放話想出走，並且表明自己只想去火箭，與老友哈登（James Harden）和保羅（Chris Paul）齊聚一堂。然而尼克與火箭的交易談判嚴重卡關，ESPN知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）上月透露，有聯盟消息指出，火箭正尋求第三方球隊加入協商。

ESPN今撰文報導，指出公鹿有可能成為這支第三方球隊，目前尚不清楚是尼克或公鹿的提案，但2014年的選秀榜眼帕克確實已被放上談判桌。美媒上月曾報導，儘管交易傳言不斷但都沒有下文，未來至今充滿不確定性，但甜瓜本人仍努力想找到內心平靜，希望自己能找回快樂，目前感覺良好。

美媒預估甜瓜將續留尼克。（資料照，美聯社）

對於公鹿帕克可能成為左右甜瓜未來的關鍵人物，美媒目前仍語帶保留。ESPN指出，尼克已言明火箭目前並沒有任何吸引他們的談判籌碼，若這筆交易成真，尼克能靠安東尼得到預期回報，獲得年輕球員、或是用低於市價的合約換來帕克。

然而，鑒於尼克目前團隊薪資負擔沉重，尚有小哈達威（Tim Hardaway Jr.）、諾亞（Joakim Noah）和李伊（Courtney Lee）合約得扛，欲出清薪資空間的公鹿無意吸收大約，火箭又無合意籌碼，ESPN認為尼克很難找到滿意的交易案得以送走甜瓜，預期月底開跑的季前訓練營，甜瓜仍將暫留尼克。

美媒還說，若甜瓜真的續留尼克，屆時參加影片錄製、定裝照拍攝等一系列活動會顯得有點彆扭，因為尼克不管檯面上下都已言明甜瓜並不在球隊的未來，上月尼克在社群媒體釋出的售票廣告、官網的球員廣告等，都沒有甜瓜的身影，球隊總裁近日發表對球隊的聲明談話，也完全沒有提到甜瓜。

甜瓜在尼克處境尷尬。（資料照，USA Today Sports）