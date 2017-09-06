高球》金鷹台灣公開賽明開打 百名好手爭冠拚百萬獎金

金鷹台灣公開賽即將開賽，TPGA理事長陳志忠（左起）、金鷹集團總裁王恒和東華球場總經理張歐誠，與賽事獎盃合影。（記者趙新天攝）

〔記者趙新天／林口報導〕連續第3年舉辦的金鷹台灣公開賽，明天起將在東華球場開賽，主辦這項賽事的金鷹集團總裁王恒表示，這場比賽是很好的交流機會，也希望各國選手利用這個機會展現球技。

總獎金600萬元的2017金鷹台灣公開赛將從週四起，在東華球場進行4回合賽事，今年有來自11個國家144位選手角逐冠軍與100萬元首獎。台灣資深名將呂文德尋求衛冕。

呂文德表示，今年比賽安排在東華球場，場地狀況非常好，果嶺會停球，速癖也剛好，如果天氣狀況都這麼好，比賽成績會低於標準桿很多桿，很可能平均每回合低於標準桿5桿。

這項比賽是今年台巡賽第7站，攸關今年台巡賽年度獎金排名，年度獎金王可獲得台灣美津濃公司提供的2018年日巡賽美津濃公開賽的參賽資格。

目前年度獎金排名前20名選手幾乎全數出席，包括排第1的洪健堯丶排名第2的王偉倫丶排名第五的許豪升等人；ThreeBond挑戰巡迴賽最新排名前3名選手王偉祥丶李奕澄與黃頎也都在參賽之列。

參賽的外籍選手大多是亞巡賽推荐的選手，包括目前在ADT巡迴賽獎金排名第2的泰國帕納康，他曾奪下今年台豐ADT賽冠軍。

這項比賽並首次採將臉書網路直播方式，無法到現場為球員加油的球友可在台灣職業高協官方臉書，直接觀賞精采賽況。

2017金鷹台灣公開賽今天舉行賽前記者會，金鷹集團總裁王恆（右2）與TPGA理事長陳志忠（左2）共同宣布賽事開始。（記者趙新天攝）