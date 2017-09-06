MLB》遭控用Apple Watch偷暗號 紅襪總管：大家都在偷

紅襪總管唐布洛斯基。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美媒《紐約時報》今撰文報導紅襪隊被指控在日前的基襪大戰中，使用智慧型手錶Apple Watch偷取暗號，大聯盟官方對此也展開調查。紅襪總管唐布洛斯基（Dave Dombrowski）在賽前被問及此事時，他表示，偷暗號大家都會，早已是比賽的一部分。

MLB》基襪大戰變調？ 紅襪遭控非法偷取捕手暗號

根據《紐約時報》指出，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）曾向大聯盟主席曼佛瑞（Robert Manfred）指控紅襪隊職員在場邊使用智慧型手錶Apple Watch，並向場上的球員提供情報。報導指出，紅襪可能藉此偷看對方捕手配球暗號，能掌握投手球路。

曼佛瑞說，大聯盟沒有規定禁止偷暗號，該起事件的問題是，紅襪隊是否有在休息區違反使用電子設備的規定。這起事件仍在調查中，預計球季結束前會有結果。

唐布洛斯基對此表示，「我真的不想評論這事，但我認為偷暗號在棒球比賽中早就是比賽的一部分。」他強調，自己為棒球工作40年來，偷暗號早就存在很長一段時間。

「我覺得偷暗號是錯的嗎？不，我不會這樣想。」唐布洛斯基認為，「這取決於你如何去做，但我從不認為這是錯的，我猜大家多年來在比賽中都曾參與過這樣的事情，人們會盡其所能去贏得比賽，大家都想在比賽中試圖取得優勢。有時候，你對暗號的精密程度會左右比賽，所以我從來不認為偷暗號是錯的。」

紅襪隊被指控在日前的基襪大戰中，使用智慧型手錶Apple Watch偷取暗號，大聯盟官方對此也展開調查。（資料照， USA Today Sports）