桌球》他連跳105名！世界排名首度超越江宏傑

林昀儒世界排名再創生涯最佳。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／台北報導〕國際桌總今天公布九月份世界排名，上個月在捷克公開賽拿下21歲組男單亞軍的內湖高工小將林昀儒，像坐直昇機般，從208名躍升至103名，再創生涯最佳，也超越排名105的江宏傑，在國內選手中僅次於莊智淵、陳建安和廖振珽。

在18歲世界排名方面，林昀儒也從第9竄升至第4名，僅次於日本的張本智和、木造勇人和中國牛冠凱。

8月17日剛過16歲生日的林昀儒，上個月連打兩站，先在保加利亞公開賽打進21歲組男單8強，隨後在捷克公開賽更上層樓，先奪下21歲組男單亞軍，公開組也殺進8強，並撂倒奧地利的賈多斯、葡萄牙的阿波羅尼亞等頂尖高手，積分大進補。

其他台灣球員，上個月未出賽的莊智淵從13名下滑至第15﹔陳建安從52進步至45名﹔廖振珽退步2名來到73﹔江宏傑從109上升至105。

外將部份，14歲的張本智和在捷克公開賽擊敗德國老將波爾，奪下男單冠軍，世界排名從第20上升至第13，也創生涯最佳。

女子組方面，鄭怡靜從第8滑落至第10﹔陳思羽掉到43名﹔捷克公開賽闖進女單8強的黃怡樺則從81名回升至69名﹔鄭先知維持平盤76名。

日本小將張本智和躍居世界排名13。（去自國際桌總官網）