MLB》紅襪大戰19局險勝 林子偉守備登官網（影音）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今與藍鳥大戰19局，最終靠拉米瑞茲（Hanley Ramirez）的再見安打，以3：2險勝藍鳥。林子偉在16局登場守備，總計1打數無安打。

藍鳥前8局強力封鎖紅襪打線，終結者歐蘇納（Roberto Osuna）卻在9下放火，投保送又被敲安，紅襪靠著拉米瑞茲、莫爾蘭的兩記滾地球送回2分，比賽因而進入延長賽。

雙方延長賽一路鏖戰，林子偉等候多時，終於在16局上登場守二壘，就在一壘有人被敲出三壘滾地球時，林子偉接獲努涅斯（Eduardo Nunez）傳球封殺二壘，再送一壘刺殺打者，完成雙殺守備，幫助紅襪該局無失分，這次守備也被剪輯成影片放在官網。

18局上，林子偉也有守備貢獻，先是穩穩接住滾地球刺殺蒙特羅（Miguel Montero），對方欲策動盜壘時，林子偉接到捕手里昂（Sandy Leon）的傳球觸殺跑者，再幫紅襪將拉戰線延長。

18局下，林子偉獲得首次打擊機會，對藍鳥後援羅利（Chris Rowley）敲外野飛球出局，紅襪該局無功而返，但在19局下開啟攻勢，貝茲（Mookie Betts）開局敲二壘打，再靠拉米瑞茲的適時安打，終於跑回再見分結束比賽。

根據美媒透露，這是芬威球場106年以來第二久的球賽，僅次於1981年9月4日對水手大戰20局。

林子偉完成雙殺守備，幫助紅襪延長戰線。（法新社）