世大運好手遠征土庫曼 亞洲室內暨武藝運動會授旗

台灣世大運好手遠征土庫曼，亞洲室內暨武藝運動會授旗。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台北世大運剛落幕，第5屆阿什哈巴德亞洲室內暨武藝運動會本月17至27日將於土庫曼阿什哈巴德登場，我國代表團由108名選手、27名教練組成歷屆最大團，包括撞球、跆拳道等世大運國手都要再接再厲爭取佳績。

亞洲室內暨武藝運動會兩年舉辦一次，本屆由土庫曼首都承辦，我國代表團將角逐室內田徑、3對3籃球、撞球、保齡球、運動舞蹈、5人制足球、踢拳道、克拉術、泰拳、桑博、短道游泳、室內網球、跆拳道、舉重與角力等，以及示範種類的電子競技，台北世大運國手精銳也再出發，撞球魏子茜、柯秉逸和跆拳道軍團、室內田徑代表隊等都在陣中。

台北世大運撞球賽女子9號球雙打奪金的魏子茜表示，第一次參加亞洲室內暨武藝運動會，感覺很新鮮，她希望延續好手感與狀態，也自認身心維持都在高檔，「密集出賽不成問題，我們都很習慣，安啦。」次次跆拳道隊伍也是以世大運班底為主，教練王俊傑期勉全隊奮力一搏，一雪世大運未能奪金之恥。

上午授旗典禮，由體育署署長林德福授旗給中華奧會主席林鴻道，再交由總領隊李成顯，林鴻道致詞時表示，108位國手就像「108條好漢」，期勉年輕選手們汲取國際大賽經驗，把握機會與首度納入的大洋洲地區高手展開良性競爭。