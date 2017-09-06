足球》台日交流合作 日本前國腳來台開足球教室

平瀬智行將來台舉辦公益講座。（台灣足球發展協會提供）



〔體育中心／綜合報導〕世大運足球項目，台灣健兒表現英勇，吸引人氣，一票難求。為延續足球熱，凝聚台灣足球人氣量能，台灣足球發展協會特地邀請日本Ｊ聯盟勁旅仙台七夕足球大使平瀨智行、暨俱樂部高層訪台，14日將拜會立法院、體育署等單位，以利進行更多台日足球合作，並為未來成立台灣職業聯賽鋪路。

仙台七夕足球大使平瀨智行選手曾經與中田英壽、稻本潤一等巨星一起出征雪梨奧運，成為日本的國民英雄。職業生涯更是輝煌，曾幫助鹿島鹿角勇奪J聯盟史上首次三冠王，更替仙台七夕達成拿下J2冠軍、天皇盃初次四強等榮譽，是日本知名足球明星。

為讓更多年輕台灣足球員能了解職業足球產業，並引領、鼓勵他們走向職業足球員之路。台灣足球發展協特地假台北市立大學舉辦「平瀨智行X仙台七夕足球教室」公益講座。

平瀨選手職業生涯體驗過高低起伏，對於職業足球員的成長及挑戰極為清楚，此次將以親身經歷指點球員及家長，如何走上成功的足球之路，如何面對各種的困難與挑戰。

本次活動平瀨選手還會安排有趣的足球實作練習，與青少年球員互動，同時仙台七夕隊的社長西川善久先生及運營、広報部長辻上裕章，也會隨團隊親自訪台，屆時除了向台灣朋友介紹日本仙台足球發展現況外，未來也將進行更多與台灣足壇的交流計劃，包括了友誼賽、技術指導、球員交流等等。