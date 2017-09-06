MLB》牛棚8.1局無失分 印地安人4轟逆轉奪13連勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕近況超火的印地安人，即使先發薩拉札（Danny Salazar）僅投0.2局失4分退場，牛棚接手8.1局沒有失分，加上團隊打線共敲4轟，包含拉米瑞茲（Jose Ramirez）單場雙響砲，終場印地安人以 9：4逆轉贏球，近期處於13連勝狀態。

首局印地安人靠傑克森（Austin Jackson）、拉米瑞茲兩發全壘打在內攻下3分，但剛從傷兵名單回來的薩拉札此戰控球不穩，單局投3次四死球，還挨了一發三分砲，總計僅投0.2局失4分。之後印地安人動用強大牛棚，7名後援投手合計8.1局無失分，在這13連勝期間，印地安人後援群防禦率僅1.85。

印地安人2局上靠拉米瑞茲陽春砲追平，艾倫（Greg Allen）第三局敲2分打點的二壘安打超前比數，9局上高姆斯（Yan Gomes）敲出三分砲錦上添花，印地安人最後贏得勝利，再1勝就追平去年的14連勝紀錄。

此戰勝投為印地安人後援投手歐特羅（Dan Otero），他中繼2局無失分奪本季第3勝，白襪先發左投霍姆柏格（David Holmberg）僅投3局失6分吞本季第4敗；印地安人仍以82勝56敗戰績，穩居美國聯盟中區龍頭。

印地安人成為自洋基在1960至1961年球季以來，首支連續兩季都有至少13連勝紀錄的隊伍。洋基在1960年創下15連勝記錄、1961年則有13連勝。

拉米瑞茲（中）單場雙響砲。（USA Today Sports）

印地安人13連勝。（美聯社）