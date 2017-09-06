網球》詹詠然退賽爭議 王宇佐、張思敏等網壇人士說話了

詹詠然（左）退賽引發風波。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕詹詠然台北世大運網球混雙四強退賽爭議，迄今紛擾不休，本屆世大運網球競賽總經理張思敏、男網老將王宇佐都說話了，兩人都希望大詹出面表態以平息眾怒。

張思敏是前國立體大副校長，也擔任過詹詠然碩士班指導教授，他受訪時表示，詹家姐妹人氣極高，對世大運網球票房貢獻良多，因此退賽後球迷的不滿批評，應是「愛之深，責之切」。如今世大運結束，張思敏自認「最美好的一仗已經打過，此生也了無遺憾。」也相信昔日門生原本有心打完比賽，無奈賽程安排無法克服，又因熱衰竭才導致棄賽，只希望大詹儘快對此事向國人說明，結束外界紛擾。

至於職業老將王宇佐也在臉書有感而發貼文，「根本的癥結並不是那些錢啊名啊的事，本來這個世界就是很難公平的，尤其是在運動圈，什麼都是要自己去爭取，人人各憑本事，這是一個存在且也不是挺壞的現況，也是職業運動員的動力之一，否則若只是一昧的談理想與榮耀也未免有點不太實際。」

王宇佐認為此事唯一問題在於，「當你決定放棄一場比賽時，有沒有對你的搭檔感到愧疚並說聲抱歉呢？」他直言：「在第一時間只想到自己，是人性的正常現象可以理解，但接下來也要好好的去跟搭檔解釋道歉，然後是支持與等待的球迷，而不是一昧的說著自己的理由與委屈，或是逃避，相信大家看到這樣誠懇的態度，應該也不會太激動生氣吧。」

張思敏（右）。（取自張思敏臉書）

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