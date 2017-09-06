中職Live》桃猿五局吹起反攻號角 串聯安打加暴投追回兩分

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 桃猿 0 0 0 0 2 2 5 0 統一 0 1 2 1 4 6 0

第五局

5上，郭嚴文中外野飛球落地形成一壘安打，林承飛擊出右外野飛球，傳二壘封殺跑者，一出局，打者安全上到一壘，鍾承祐敲左外野深遠飛球形成二壘安打，嚴宏鈞二壘滾地球遭到刺殺，帶有一分打點，三壘有人，統一先發福瑞多發生暴投，壘上跑者回本壘拿下猿隊第二分，桃猿2：4追回兩分。

第四局

4下，郭阜林穿越三壘防線的車布邊安打上二壘， 朱元勤擊出穿越三游間的滾地安打，一三壘有人，高志綱打出雙殺打兩出局，三壘跑者回來得分，黃恩賜游擊滾地球遭到刺殺。

第三局

3上，林承飛三壘反彈球遭到刺殺，鍾承祐吞K，嚴宏鈞獲四壞保送上壘，王柏融敲出右外野方向滾地安打，梁家榮左外野飛球遭接殺。

3下，高志綱二壘滾地球遭到刺殺，黃恩賜觸身球上一壘，陳傑憲敲出右外野平飛安打，黃恩賜趁機跑上三壘，唐肇廷敲出安打，送三壘隊友回本壘得分，潘武雄四壞球保送，一出局滿壘，蘇智傑敲出滾地球，傳游擊封殺跑者，帶有一分打點，陳鏞基吞K，統一3：0領先。

第二局

2下，蘇智傑敲出右外野方向陽春全壘打，陳鏞基吞K，郭阜林擊出穿越二、三壘之間的安打，朱元勤擊出雙殺打，統一1：0領先桃猿。

統一獅蘇智傑2下擊出陽春砲，助獅隊率先破蛋。（記者廖耀東攝）

蘇智傑2下擊出陽春砲，助獅隊率先破蛋。（記者廖耀東攝）

蘇智傑2下擊出陽春砲，助獅隊率先破蛋。（記者廖耀東攝）

賽前報導

Lamigo桃猿今作客統一7ELEVEn獅，兩隊目前分居下半季前兩名，勝差僅2場，二連戰首戰均推雙洋將賽格威與福瑞多掛帥先發。賽格威與隊友史博威均13勝並列勝投王，此役若獲勝將以勝投王獨走；而福瑞多面對Lamigo桃猿目前未嚐勝績，渴望能搶下對戰首勝並為獅隊守下連勝氣勢。

統一先發投手福瑞多。（記者廖耀東攝）

桃猿先發投手賽格威。（記者廖耀東攝）

先發名單