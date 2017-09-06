中職》富邦二軍打線發威 單局狂灌8分擊潰桃猿

〔體育中心／綜合報導〕今在高雄立德棒球場進行的二軍賽事由富邦悍將出戰Lamigo桃猿，富邦推出新洋將酷必克掛帥先發，桃猿則由張明翔先發力拼止敗，桃猿雖在一局下就靠著富邦失誤和連續安打進帳3分，不過酷必克及時回穩不讓桃猿再有得分機會，而富邦也以火熱的打線力挺酷必克，全隊狂敲15安，終場富邦就以13：3擊敗桃猿。

1局下，二出局後劉時豪就先靠著富邦內野的失誤站上一壘，接下來楊岱均、林政億、翁克堯連續安打，幫助桃猿在第一局就吃下三分大局。

Lamigo二軍跑者劉時豪在1局下回本壘攻下Lamigo第1分。（記者黃志源攝）

然而富邦在三、四局吹起反攻的號角，3局上目前暫居二軍打點王的黃智培，擊出深遠二壘安打，送回壘上兩位隊友；4局上，林威廷敲出直擊左外野全壘打牆的深遠安打，率先站上二壘，張進龍在一棒送回追平分，石翔宇又敲出適時安打，在幫富邦打回兩分打點，讓富邦在前五局打完就以5：3反超。

富邦二軍打者黃智培在3局上擊出2分打點二壘安打。（記者黃志源攝）

富邦二軍打者黃智培在3局上擊出2分打點二壘安打。（記者黃志源攝）

富邦二軍打者黃智培在3局上擊出2分打點二壘安打。（記者黃志源攝）

富邦二軍打者石翔宇（右）在4局上擊出2分打點一壘安打，攻下富邦超前分。（記者黃志源攝）

富邦二軍打者石翔宇（右）在４局上擊出２分打點一壘安打，攻下富邦超前分。（記者黃志源攝）

8上首名打者林威廷面對桃猿中繼投手賴達官，一棒把球轟出左外野全壘打牆，陽春砲助富邦在下一城，不過富邦的攻勢還未停息，面對賴達官敲出四支長打，一口氣灌進7分，最終富邦就以13：3擊潰桃猿拿下勝利。

富邦二軍打者林威廷5打數擊出4安打，其中包括1支全壘打。（記者黃志源攝）

富邦二軍打者林威廷5打數擊出4安打，其中包括1支全壘打。（記者黃志源攝）

富邦林威廷5打數4安打包含一發陽春砲表現亮眼，而Lamigo桃猿選秀狀元廖健富此役先發擔任DH，不過4打數並沒有安打出現，另外一位新人成晉則是4打數1安打，而之前在一軍出賽繳出猛打賞的林立此役也是4打數無安打未能有所發揮。

Lamigo新人廖健富今天在二軍比賽，4打數未擊出安打。（記者黃志源攝）

Lamigo新人成晉今天在二軍比賽，4打數擊出1安打。（記者黃志源攝）

Lamigo新人成晉今天在二軍比賽，4打數擊出1安打。（記者黃志源攝）

Lamigo新人林立今天在二軍比賽，4打數未擊出安打。（記者黃志源攝）

此役就由主投7局被敲4安掉3分皆非自責分的富邦先發酷必克，繳出優質好投拿下個人在二軍首勝，而桃猿先發張明翔投3局被敲8安失5分自責分，苦吞個人在二軍的四連敗。

富邦新洋投酷必克今天中午二軍首度投球，1局下被擊出4安打、失3分拿下首勝。（記者黃志源攝）

Lamigo二軍先發投手張明翔吞下個人第四敗。（記者黃志源攝）