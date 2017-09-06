LOL》LMS春季升降賽首日 WS直落二拿下17A挺進次輪賽程

WS直落二拿下17A，挺進升降賽次輪賽事。（取自Youtube）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》2018 LMS春季升降賽今（6）日開打，首組賽事由17 Academy（17A）對上Wayi Spider（WS），首場雙方打得激烈，經濟互有領先，38分鐘關鍵巴龍會戰17A沒有人處理庫奇，反讓WS反打一波ACE拿下巴龍，首局由WS拿下；第二局WS全場三線壓制17A，展現「升降賽守門人」身手，最終就以直落二挺進次輪賽程，明日將對上Fireball或ahq Fighter的勝隊。

首局17A選擇科加斯、嘉文四世、星朵拉、克黎絲妲與魔甘娜；WS則是吶兒、札克、庫奇、剎雅與銳空。（取自Youtube）

雙方前期小衝突不斷，但隨著首塔由WS拿下，也讓17A下路出現破口，難以轉線，22分鐘札克躲在巴龍池內沒有被17A的掃紅眼掃到，讓其佔據有利開戰位置，靠著札克飛越進場開戰讓WS成功打出0換2攻勢，並拿下上路外塔，前期經濟及人頭數均由WS佔有優勢。

29分鐘17A強開巴龍成功，雙方在巴龍池前開戰，但WS陣容太過分散被克黎絲妲不斷收頭，讓17A打出ACE，35分鐘經濟更反超3000；但17A的領先到此為止，38分雙方展開第二條巴龍爭奪戰，17A沒人顧到WS後排的庫奇，讓其不斷輸出，反打出一波ACE 並吃下巴龍，45分鐘雙方再度於下路開戰，17A再度忽略在旁埋伏的吶兒，其靠著「狂嘯猛擊」成功控住三名成員，讓WS打出2換5攻勢，於46分直接拿下主堡。

第二局WS先選，選擇吶兒、古拉格斯、庫奇、崔絲塔娜及亞歷斯塔；17A則是科加斯、嘉文四世、卡莎碧雅、希維爾與魔甘娜。

WS主打輔野連動，靠著古拉格斯及雅莉絲塔不斷遊走各路「找麻煩」，也讓WS在遊戲前期成功多夾少擊殺17A成員，而三線也處於完爆對方的狀況，連吶兒也在線上單殺科加斯成功，節奏完全由WS掌控，20分鐘經濟已經領先來到8000，WS持續讓庫奇與吶兒在上下路分推，也將對方逼回高地。

25分鐘WS選擇吃巴龍，雖然被17A搶下，但對於情勢逆轉沒有太大助益，27分鐘WS從下路挺進高地，雙方隨即展開會戰，雙方打野幾乎同時死亡，但此刻WS中路WAKO操作的庫奇卻「膨脹」，想傳送到主堡塔旁邊偷拆，被對方三人擊火秒殺；29分鐘再度回返高地，先把所有兵營拿下後連點兩座主堡塔，WS靠著亞歷斯塔進場開戰，成功留住兩人打出0換2攻勢，31分拿下主堡，挺進升降賽次輪賽事。

根據升降賽制規則，由LMS夏季賽末兩名的WS及Fireball對上ECS聯賽夏季賽前兩名的ahq Fighter、17A，四隊分為兩組打三戰兩勝制，兩組勝隊挺進次輪賽事打五戰三勝，贏家即獲得LMS 2018春季賽資格；首輪敗隊兩隊則進入敗部賽程，勝者挺進敗部次輪賽事，與勝部次輪賽事的敗隊對戰，贏家將可獲得第二個LMS春季賽資格。